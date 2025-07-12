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تحرير 116 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي الأسواق بالفيوم

حملة مكبرة علي الأسواق
حملة مكبرة علي الأسواق بالفيوم، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي الأسواق بالفيوم 

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه الحملة حررت 116 مخالفة تموينية مختلفة، منها 71 مخالفة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، أو إنتاج ناقص الوزن، أو إنتاج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان أوعدم وجود قائمة أسعار، أو عدم نظافة أدوات العجين.

سلع تم التحفظ عليها 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين  تمكنت من التحفظ علي 500 كيس سكر ناقص الوزن والمدون على الأكياس زنة الكيس  كيلو جرام،  13 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 650 كيلو جرام، و50 كيلو جرام سلع منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل  غير مصرح بتداولها داخل محلات العطارة، و47 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

 تكثيف الحملات علي الاسواق 

واكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 222 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 271 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

 وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة

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