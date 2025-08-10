كل ما تريد معرفته عن تنسيق الصنايع 2025 والمؤشرات الأولية للقبول

تنسيق الصنايع 2025.. يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات، موعد تنسيق الدبلومات الفنية، وبالتحديد تنسيق الصنايع 2025، والمؤشرات الأولية للقبول بالكليات المتاحة.

وأشارت مصادر بوزارة التعليم العالي إلى أن تنسيق الصنايع 2025، من المنتظر أن يتم الإعلان عنه فور الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة 2025، أي مطلع شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن أماكن طلاب الدبلومات الفنية محفوظة لهم، وفقا للأعداد المقرر قبولها من المجلس الأعلى للجامعات.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات في تنسيق الصنايع 2025

يسمح للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات (تجاري، صناعي، صناعي شعبة ترميم آثار، زراعي، موسيقي، خدمات صحية) وكذلك دبلومات المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية العامة + سنتين) وخريجي المدارس الفنية نظام الخمس سنوات، بالتقديم لمكتب التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية، وفق الشروط التالية:

القبول في كليات قطاعات: التجارة، التربية (شعب التعليم الفني)، التربية النوعية، الزراعة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، الهندسة، الفنون التطبيقية، الآثار، الفنون الجميلة، التكنولوجيا والتعليم، ويتم ذلك طبقًا للتوزيع الجغرافي ولائحة كل كلية، بما في ذلك اجتياز اختبارات القدرات لبعض البرامج.

يُشترط الحصول على 70% على الأقل في شهادة الدبلوم لنظام الثلاث سنوات.

يُشترط الحصول على 75% فأكثر لخريجي الخمس سنوات أو المعاهد الفنية، للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية.

يُحال تطبيق القواعد على المعاهد الخاصة والمتوسطة إلى مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني.

رابط تسجيل الرغبات لطلاب دبلوم صنايع 2025

يجرى تنسيق الدبلومات الفنية 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب الدخول للموقع والبدء في عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، عقب الإعلان عن بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2025 مباشرة.

ويمكن لطلاب دبلوم صنايع 2025 تسجيل رغباتهم في التنسيق من هنــــــــــــــــــــــــا.

الكليات المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع 2025

كليات الهندسة

كليات الفنون التطبيقية بالشعب الآتية (نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الأوفست "من خريجي المعاهد الفنية الصناعية").

كليات الفنون الجميلة (فنون) تخصص ترميم آثار فقط

كليات الفنون الجميلة (عمارة)

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كليات التربية النوعية

كليات التربية بحلوان والسويس والمنيا

كليات الاقتصاد المنزلي تخصص(ملابس جاهزة) فقط

كلية الزراعة بمشتهر شعبة بيولوجي

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كليات الآثار

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

المعاهد الهندسية العالية الخاصة.

مؤشرات تنسيق دبلوم الصنايع 2025 نظام 3 سنوات

يبحث الطلاب عن مؤشرات تنسيق دبلوم الصنايع 2025، نظام 3 سنوات، ويمكنهم الاطلاع على تنسيق دبلوم الصنايع 2024، كدليل استرشادي لمعرفة مؤشرات القبول بكليات ومعاهد دبلوم صنايع 2025، وجاء كالتالي:

كلية تربية حلوان: 98.67 %

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان (شعبة هندسة): 98.42 %

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا بالمنوفية: 98.33 %

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 98.33 %

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس: 98.17 %

المعهد العالي للهندسة بالمنسوبة: 98.07 %

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم: 98.00 %

معهد فني صحي طنطا: 98.00 %

المعاهد والمعاهد التكنولوجية: وتتراوح بين 97.29 % حتى 97.71 %

