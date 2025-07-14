موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، صناعي نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. يترقب طلاب الدبلومات الفنية موعد تنسيق الدبلومات الفنية، حيث يسعى الكثير منهم لاستكمال دراستهم الجامعية، بعد الحصول على الدبلوم الفني سواء نظام 3 أو 5 سنوات (صناعي، زراعي، تجاري، سياحة وفنادق، معاهد فنية، تمريض).

موعد تنسيق دبلوم صنايع نظام 3 سنوات

وتفتح وزارة التعليم العالي، موقع التنسيق الإلكتروني، لطلاب الدبلومات الفنية، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد الفنية المناسبة.

ومن المنتظر أن يكون موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم صنايع نظام 3 سنوات، عقب انتهاء تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة، وانتهاء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات في سبتمبر القادم.

شروط قبول طلاب دبلوم صنايع 3 سنوات بالجامعات

يعد شرط المجموع، شرط أساسي لالتحاق طلاب دبلوم صنايع نظام 3 سنوات بالجامعات، حيث من المفترض أن يكون الطالب حاصلا على 70% فأكثر في شهادة دبلوم الصنايع كحد أدنى لكي يتمكن من الالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد العليا لاستكمال دراسته.

الكليات المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات

كلية الهندسة

كلية التربية شعبة تعليم صناعي

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كلية الفنون التطبيقية لبعض التخصصات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

كلية الآثار ترميم آثار

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم

اقتصاد منزلي حلوان

اقتصاد منزلي العريش

معاهد تقبل طلاب دبلوم صنايع 3 سنوات

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة بالمنسوبة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات

معهد عالي فني صحي طنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم

معهد 6 أكتوبر للهندسة والتكنولوجيا

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا سموحة بمصروفات

المعهد العالي للهندسة بالتجمع الأول القاهرة الجديد

الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات

معهد عالي هندسة بأسيوط

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد فني صحي المنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا غرب القرب بالإسكندرية

فني صحي بنها

فني صحي الوادي الجديد

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر

الإشرافات العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديد

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد المستقل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد التكنولوجي العالي بالأساس من أكتوبر

الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا كلية السويف

المعهد الطيبه العالي للهندسة بالمصروفات

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا سوهاج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالاسكندرية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطور الأقصر

هندسة وتكنولوجيا العمران 21 طريق بورسعيد المحاوري

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بقليوب

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكوم حمادة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد المستقل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بلبيس

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا التجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس

معهد السيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد المصري العالي للهندسة والتكنولوجيا

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