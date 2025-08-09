السبت 09 أغسطس 2025
رياضة

قائمة غزل المحلة الرسمي للموسم الجديد 2025ـ2026

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك استعداد لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

ويستهل زعيم الفلاحين مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي على ستاد القاهرة مساء غد الأحد في الجولة الأولى من البطولة. 

 

قائمة غزل المحلة للموسم الجديد

جدول مباريات غزل المحلة في الدور الأول بالدوري الممتاز 

الجولة الأولى: البنك الأهلي ضد غزل المحلة.. ستاد القاهرة.

الجولة الثانية: غزل المحلة ضد سموحة.. ستاد المحلة. 

الجولة الثالثة: الجونة ضد غزل المحلة.. ستاد خالد بشارة.

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي.. ستاد المحلة.

الجولة الخامسة: الإسماعيلي ضد غزل المحلة.. ستاد الإسماعيلية.

الجولة السادسة: غزل المحلة ضد المقاولون.. ستاد المحلة.

الجولة السابعة: المصري ضد غزل المحلة.. ستاد السويس.

الجولة الثامنة: بتروجيت ضد غزل المحلة.. ستاد بتروسبورت.

الجولة التاسعة: غزل المحلة ضد إنبي.. ستاد المحلة.

الجولة العاشرة: الزمالك ضد غزل المحلة ستاد القاهرة.

الجولة 11: غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية.. ستاد المحلة.

الجولة 12: حرس الحدود ضد غزل المحلة.. ستاد الكلية الحربية. 

الجولة 13: غزل المحلة ضد مودرن سبورت.. ستاد المحلة

الجولة 14: باي

الجولة 15: وادي دجلة ضد غزل المحلة.. ستاد السلام 

الجولة 16: غزل المحلة ضد طلائع الجيش.. ستاد المحلة

الجولة 17: سيراميكا ضد غزل المحلة.. ستاد قناة السويس

الجولة 18: غزل المحلة ضد زد.. ستاد المحلة

الجولة 19: غزل المحلة ضد بيراميدز.. ستاد المحلة 

الجولة 20: الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة.. ستاد الإسكندرية.

الجولة 21: غزل المحلة ضد فاركو.. ستاد المحلة

