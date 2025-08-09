يؤدي لتلف الدماغ، تأثير نقص الصوديوم في الدم وطرق علاجه

نقص صوديوم الدم، المعروف علميًا باسم Hyponatremia، هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما ينخفض مستوى الصوديوم في الدم عن المعدل الطبيعي، الذي يُعتبر أقل من 135 ملي مكافئ/لتر (mEq/L)، ورغم أن البعض قد يرى أن تقليل الملح مفيد، فإن الحفاظ على توازن دقيق بين الماء والصوديوم ضروري لسلامة وظائف الجسم، خصوصًا الدماغ.

ما هو نقص صوديوم الدم؟

ينجم نقص صوديوم الدم بشكل أساسي عن خلل في توازن السوائل والإلكتروليتات في الجسم، مما يؤدي إلى انتقال الماء إلى الخلايا وتورمها، وهو ما يعيق وظائفها الطبيعية، ويمكن أن تظهر أعراض هذه الحالة بشكل مفاجئ (حادة) أو تدريجي (مزمنة)، حسب سرعة انخفاض مستويات الصوديوم، وفقًا لموقع “Cleveland clinic" الطبي.

نقص صوديوم الدم المزمن: يحدث ببطء على مدى فترة طويلة، ويتكيف الجسم مع انخفاض مستويات الصوديوم تدريجيًا.

نقص صوديوم الدم الحاد: تنخفض فيه مستويات الصوديوم بسرعة، مما يسبب ظهور أعراض حادة ومفاجئة.

أنواع نقص صوديوم الدم

يصنف الأطباء نقص صوديوم الدم إلى ثلاثة أنواع رئيسية لمساعدتهم في تحديد السبب والعلاج المناسب:

نقص صوديوم الدم الإيفوليمي (Euvolemic hyponatremia): تبقى كمية الصوديوم في الجسم ثابتة، لكن كمية الماء تزداد

نقص صوديوم الدم فرط حجم الدم (Hypervolemic hyponatremia): تزداد كمية كل من الماء والصوديوم، لكن زيادة الماء تكون أكبر.

نقص صوديوم الدم الناتج عن نقص حجم الدم (Hypovolemic hyponatremia): تنخفض كمية الماء والصوديوم معًا، لكن انخفاض الصوديوم يكون أكبر.

أسباب وأعراض نقص الصوديوم في الدم

أعراض نقص صوديوم الدم

تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة وتشمل:

تقلصات أو ضعف عضلي.

غثيان وقيء.

خمول شديد وانخفاض الطاقة.

صداع وتشوش ذهني.

نوبات صرع.

أسباب نقص صوديوم الدم

تتعدد الأسباب وتتنوع، وغالبًا ما تكون مرتبطة بارتفاع مستوى الماء الذي يخفف تركيز الصوديوم، أو فقدان الصوديوم بكميات كبيرة. من أبرز هذه الأسباب:

الحالات المرضية: مثل فشل القلب، أمراض الكلى والكبد، وأورام الدماغ، وقصور الغدة الدرقية.

متلازمات واضطرابات: مثل متلازمة إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول بشكل غير مناسب (SIADH) ومتلازمة الكلى.

الأدوية: بعض مدرات البول ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs).

العوامل السلوكية: الإفراط في شرب الماء، شرب الكحوليات بكثرة (إدمان البيرة)، أو استخدام بعض أنواع المخدرات الترفيهية مثل MDMA (إكستاسي).

فقدان السوائل: الإسهال أو القيء الشديد.

علاج نقص صوديوم الدم

يهدف العلاج إلى تصحيح مستوى الصوديوم في الدم بشكل تدريجي لتجنب المضاعفات الخطيرة. ويتضمن:

القيود على تناول الماء: في الحالات الخفيفة.

السوائل الوريدية: لتعويض الصوديوم.

تعديل الأدوية: إيقاف أو تغيير جرعة الأدوية التي قد تكون سببًا في الحالة.

علاج الأمراض المزمنة: معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.

خطر على الحياة

يُعتبر نقص صوديوم الدم الشديد حالة مهددة للحياة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تورم الأنسجة، وخاصة الدماغ.

وإذا تُرك دون علاج، قد يتسبب في تلف دائم في الدماغ، غيبوبة، أو حتى الوفاة. من المهم جدًا عدم المبالغة في تصحيح مستويات الصوديوم بسرعة، لأن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل انحلال النخاع الجسري المركزي (متلازمة إزالة الميالين التناضحية)، لذا يجب طلب الرعاية الطبية الفورية عند الاشتباه في الإصابة بهذه الحالة.

