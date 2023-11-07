الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض نقص الصوديوم بالجسم والأسباب وطرق العلاج

نقص الصوديوم واعراضه،
نقص الصوديوم واعراضه، فيتو

 أعراض نقص الصوديوم، من المشاكل الصحية، التي قد يعاني منها البعض، حتى دون أن يدري معاناته من هذه المشكلة، لعدم اكتشافه أو معرفته أعراض نقص الصوديوم، خاصة أن حالات نقص الصوديوم الخفيفة قد لا تظهر خلالها أي أعراض يمكن ملاحظتها، في حين أن في الحالات المتوسطة إلى الشديدة، قد تظهر أعراض نقص الصوديوم، هذا ما أكده الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الأمراض الباطنة.

 

أعراض نقص الصوديوم

 وأضاف  استشاري الأمراض الباطنة أن أعراض نقص الصوديوم، التي يمكن ملاحظتها، والتي تنذر وقتها بأن الجسم وصل إلى المرحلة المتوسطة أو الشديدة من نقص الصوديوم، والتي تستدعي ضرورة التدخل الطبي، تتمثل فيما يلي:

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الصداع.

الغثيان.

القيء.

التعب.

الارتباك.

فقدان الوعي.

 

أما في الحالات الشديدة، قد تتمثل أعراض نقص الصوديوم فيما يلي:

نوبات صرع.

غيبوبة.

 

أسباب نقص الصوديوم

 وأضاف  استشاري الامراض الباطنة، أن نقص الصوديوم يحدث في الجسم، نتيجة العديد من الأسباب، التي يستعرضها، في السطور التالية.

الإسهال

القيء

التعرق شديد

تناول كميات كبيرة من الماء

بعض الأدوية، مثل مدرات البول

بعض الحالات الطبية، مثل قصور الغدة الدرقية أو فشل القلب.

 

علاج نقص الصوديوم

 وأوضح  استشاري الأمراض الباطنة، أن علاج نقص الصوديوم يعتمد على شدة النقص، وفي الحالات الخفيفة، قد يكون العلاج غير ضروري، أما في الحالات المتوسطة إلى الشديدة، يكون العلاج هو السوائل الوريدية أو الأدوية التي تساعد على زيادة مستويات الصوديوم في الدم.

نقص الصوديوم في الجسم

طرق الوقاية من نقص الصوديوم

وأشار  استشاري الأمراض الباطنة، أنه يمكن الوقاية من نقص الصوديوم، من خلال اتباع النصائح التالية:

اشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

تجنب تناول كميات كبيرة من الماء.

لا تستخدم مدرات البول، إلا إذا أوصى بها الطبيب.

اطلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من الإسهال أو القيء أو التعرق الشديد.

 

فوائد الصوديوم للجسم

وعن فوائد الصوديوم للجسم، أشار  استشاري الأمراض الباطنة، أنها عديدة، على أن تكون نسبته متوازنة، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

 

تنظيم ضغط الدم

يساعد الصوديوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق جذب الماء إلى الأوعية الدموية. عندما يكون مستوى الصوديوم في الدم منخفضًا، يفقد الجسم الماء، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الدم وضغط الدم.

 

نقل النبضات العصبية

يساعد الصوديوم على نقل النبضات العصبية بين الخلايا. عندما يكون مستوى الصوديوم في الدم منخفضًا، قد تضعف النبضات العصبية، مما يؤدي إلى مشاكل في العضلات والجهاز العصبي.

 

تقلص العضلات

 يساعد الصوديوم على تقلص العضلات. عندما يكون مستوى الصوديوم في الدم منخفضًا، قد تضعف تقلصات العضلات، مما يؤدي إلى ضعف العضلات والتعب.

 

هضم الطعام

يساعد الصوديوم على هضم الطعام عن طريق تحفيز إنتاج حمض المعدة.

 

امتصاص العناصر الغذائية

يساعد الصوديوم على امتصاص بعض العناصر الغذائية من الأمعاء، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

 

أضرار ارتفاع نسبة الصوديوم في الجسم

ويحذر  استشاري الأمراض الباطنة من ارتفاع نسبة الصوديوم في الجسم، لما تسببه من مشاكل صحية، استعرضها في السطور التالية.

 

ارتفاع ضغط الدم:

 يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر عوامل الخطر شيوعًا لأمراض القلب والسكتة الدماغية. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

 

أمراض القلب: 

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل قصور القلب والنوبات القلبية.

 

السكتة الدماغية:

 يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي يمكن أن تكون مميتة.

 

أمراض الكلى:

 يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى، مثل حصوات الكلى والفشل الكلوي.

 

هشاشة العظام:

 يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تصبح فيها العظام أضعف وأكثر عرضة للكسر.

 

مشاكل في الجهاز الهضمي:

 يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى زيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة والتهاب القولون التقرحي.

 

مشاكل في الجهاز العصبي:

 يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم ومشاكل في الدماغ، مثل الزهايمر.

 

تتمثل الكمية الموصى بها من الصوديوم للبالغين في 2300 ملليجرام يوميًا.

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