أعراض ومضاعفات نقص الصوديوم في الدم وطرق العلاج

الصوديوم هو أحد العناصر التي تساعد على تنظيم مستويات الماء والمواد الأخرى في الجسم، ونقص صوديوم الدم ينتج عندما تكون مستويات الصوديوم منخفضة في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى الخمول والارتباك والتعب وأعراض أخرى.

نقص صوديوم الدم هو اضطراب الإلكتروليت الأكثر شيوعًا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، ويمكن أن ينتج عن حالات كامنة، مثل الفشل الكلوي، أو عوامل أخرى، بما في ذلك شرب الكثير من الماء أو تناول بعض الأدوية.

مع تفاقم الحالة، قد يعاني الأفراد من أعراض، مثل:

القيء

ارتعاش العضلات

النوبات

تعريف انخفاض مستوى الصوديوم هو أقل من 135 ملي مكافئ لكل لتر (meq / l)، ويحدث نقص صوديوم الدم الشديد عندما تنخفض المستويات إلى أقل من 125 ملي مكافئ / لتر، وقد تكون المشكلات الصحية الناجمة عن مستويات الصوديوم المنخفضة للغاية قاتلة.

أعراض انخفاض الصوديوم

قد لا يسبب نقص صوديوم الدم الخفيف أعراضًا، ولكن عندما يحدث، فقد يشمل:

الارتباك

الخمول

الصداع

التعب وانخفاض الطاقة

الغثيان

الأرق

التهيج

مضاعفات انخفاض مستويات الصوديوم

إذا تفاقمت أعراض نقص صوديوم الدم، فقد يتسبب ذلك في مرض خطير أو إعاقة أو في الحالات القصوى الوفاة.

ويؤدي نقص صوديوم الدم الحاد أيضًا إلى تورم خطير في المخ يمكن أن يسبب إعاقة دائمة أو الوفاة.

وإذا تفاقمت الحالة، فقد تتسبب في أعراض شديدة، خاصة عند كبار السن، وتشمل الأعراض الشديدة ما يلي:

القيء

ضعف العضلات، والتشنجات، والارتعاش

الخمول

الارتباك

ويربط الأطباء أيضًا نقص صوديوم الدم المزمن الخفيف بالمضاعفات التالية:

نقص الانتباه

عدم استقرار المشي

هشاشة العظام

الكسور

بدون علاج مناسب، يمكن للأشخاص المصابين بنقص صوديوم الدم أن يصابوا بما يلي:

انحلال الربيدات، حيث تموت أنسجة العضلات الهيكلية

تغير الحالة العقلية

نوبات

غيبوبة

أسباب نقص الصوديوم في الدم

تشمل الحالات الطبية الأخرى والعوامل التي يمكن أن تسبب انخفاض مستويات الصوديوم ما يلي:

فقدان السوائل في الجهاز الهضمي بسبب الإسهال أو القيء

التهاب البنكرياس

انسداد الأمعاء الدقيقة

بعض الأدوية، بما في ذلك مدرات البول أو الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

الأسباب الكلوية، مثل الفشل الكلوي الحاد أو المزمن

قصور القلب الاحتقاني

متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير المناسب (SIADH)، حيث ينتج الجسم الكثير من الهرمون المضاد لإدرار البول

كما أن تناول عقار الإكستاسي الترفيهي أو MDMA يزيد من خطر نقص صوديوم الدم الشديد في بعض الحالات، ونقص صوديوم الدم الناتج عن استخدام الإكستاسي يمكن أن يكون مميتًا، وخاصة عند الإناث.

اضطرابات الهرمونات هي سبب آخر معروف، وتشمل هذه مرض أديسون، الذي يقلل من إنتاج الجسم لهرموني الكورتيزول والألدوستيرون، بالإضافة إلى ذلك، فإن قصور الغدة الدرقية، الذي يميزه الأطباء بانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية، هو سبب محتمل آخر لنقص صوديوم الدم.

علاج نقص الصوديوم بالدم

يتضمن علاج نقص صوديوم الدم استعادة مستويات الصوديوم ومعالجة ما تسبب في ذلك.

استعادة مستويات الصوديوم في الدم

يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص صوديوم الدم الخفيف إلى المتوسط ​​بسبب عوامل نمط الحياة أو الأدوية زيادة مستويات الصوديوم لديهم إلى المستويات المعتادة عن طريق شرب كميات أقل وتعديل أو تبديل أدويتهم.

غالبًا ما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة إلى دخول المستشفى وعلاج الصوديوم عن طريق الوريد لاستعادة مستويات الصوديوم لديهم إلى المستويات المعتادة، وقد يحتاجون أيضًا إلى أدوية لعلاج النوبات أو أعراض نقص صوديوم الدم الأخرى.

علاج السبب الأساسي

غالبًا ما يكون سبب نقص صوديوم الدم حالة أساسية، والتي تتطلب عادةً علاجًا محددًا.

على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من أمراض الكبد أو الكلى أو أمراض القلب، فقد تكون هذه أسبابًا محتملة لنقص صوديوم الدم، وقد تتطلب هذه الحالات العلاج بالأدوية أو الجراحة.

ويمكن للأشخاص المصابين باضطراب الغدة الدرقية عادةً إدارة أعراضهم ومنع نقص صوديوم الدم والمضاعفات الأخرى بالأدوية، وقد يحتاجون أيضًا إلى إجراء بعض التغييرات في نمط حياتهم، مثل تجنب التدخين والحد من استهلاك الكحول.

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