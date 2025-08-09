أشرف زكي يهاجم أحد المؤسسين لمشروع مسرحي، ما القصة؟

عبر الدكتور أشرف زكي عن استيائه من حال مهنة الإخراج المسرحي، قائلا: "لما ألاقي عرض يتعمل وللأسف زميل اللي عامله، وجايب ناس من الشارع.. شرط في اللي هيشارك أنه يكون لا علاقة له بالنقابة.. يبقى شوية هنبقى إحنا الغرباء.. زميل عامل مشروع يشترط في اللي هيشارك فيه أنه يكون لا علاقة له بالنقابة".

نقابة المهن التمثيلية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مع العديد من مخرجي المسرح المصري وشعبة الإخراج بالنقابة، وذلك على خشبة مسرح النهار بشارع القصر العيني.

وأضاف: "نتفاجئ أن مخرج جايب مساعد مخرج عشان صاحبه أو قريبه أو بيوصله.. وبعدها يجي الشخص ده يقولك أنا مخرج.. وناس معرفش جت منين ومين جابها".

وأردف: "المخرج رب وسيد العمل اتربينا على إيد ناس كبيرة.. وعندما كنت رئيس أكاديمية الفنون لما يدخل عليا المخرج جلال الشرقاوي كنت أقوم أقف من الهيبة.. لازم نرجع هيبتنا.. وعندي إثباتات بالأدلة فلان جاب مين في عرض مسرحي وجابه في إيه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.