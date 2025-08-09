السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أشرف زكي: الإخراج المسرحي أصبح مهنة من لا مهنة له ويجب عودة الهيبة

اجتماع أشرف زكي مع
اجتماع أشرف زكي مع المسرحيين، فيتو

عقد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مساء اليوم السبت، اجتماعا مع العديد من مخرجي المسرح المصري وأعضاء شعبة الإخراج بالنقابة، وذلك على مسرح النهار بشارع القصر العيني بالقاهرة. 

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية 

وتناول الدكتور أشرف زكي العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة الإخراج خلال الفترة الحالية، مشددا أنه لا بد من عودة هيبة المخرج مرة أخرى. 

وقال أشرف زكي خلال اللقاء: "الإخراج أصبح مهنة من لا مهنة له، الشعبة في نقابة المهن السينمائية لما اجتمعوا مع بعض عملوا لائحة أجور ممنوع حد يخرج عن  هذه اللائحة.. هناك الشعبة قاسية جدا مع من يخرج عن اللوائح لذلك أول بند أتحدث فيه هو ضرورة وضع ضوابط تكون من خلالها الشعبة هي المراقب الأول على الموضوع ومحدش هيقدر على الشعبة". 

هيبة مهنة الإخراج المسرحي 

وأضاف: "المهنة لابد أن يكون لها هيبة زي ما كان زمان.. كنا زمان لما نقترب من المسرح القومي نرتعش.. كان في ضوابط وهيبة.. هناك أشياء كثيرة لازم يكون لينا فيها آراء  ومنها موضوع المهرجانات التي تظهر ولم يعجبني ما يحدث حول هذه الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي المهن التمثيلية أشرف زكي

الأكثر قراءة

علي الفيل يسجل الهدف الثاني لمودرن سبورت في شباك الأهلي

الحكومة قدوة للتجار!

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والشبورة الكثيفة

محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حسام حسن يحرز هدف التعادل لمودرن سبورت أمام الأهلي

بأسيست زيزو، أحمد رضا يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك مودرن سبورت

خدمات

المزيد

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النمر في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

شاب يسأل: لست قادرا على الزواج فكيف أعف نفسي؟ يسري جبر يجيب (فيديو)

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads