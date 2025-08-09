اليوم بداية التقديم، تنسيق كليات جامعة بنها الأهلية للعام الجامعي (2025- 2026)

أعلنت جامعة بنها الأهلية تنسيق طلاب الثانوية العامة المصرية المتقدمين للالتحاق بالجامعة على موقع التقديم الإلكتروني على النحو التالي:



تم القبول المبدئي للطلاب الحاصلين علي الحدود الدنيا للكليات التالية:

1. كلية الطب البشري 90% (مرحلة ثانية من التنسيق بالجامعة )

2. كلية طب الأسنان 85% (مرحلة ثانية من التنسيق بالجامعة )

3. كلية العلاج الطبيعي 80% (مرحلة ثانية من التنسيق بالجامعة )

4. كلية الهندسة 76% (مرحلة أولى من التنسيق بالجامعة )

5. كلية علوم الحاسب 75% (مرحلة أولى من التنسيق بالجامعة )

6. كلية الطب البيطري 68% (مرحلة أولى من التنسيق بالجامعة)

7. كلية علوم الطاقة 56% (مرحلة أولى من التنسيق بالجامعة)

8. كلية الاقتصاد وإدارة الاعمال 55% (مرحلة أولى من التنسيق بالجامعة )

9. كلية الفنون البصرية 55% (مرحلة أولى من التنسيق بالجامعة ).

وأشار بيان صادر عن الجامعة إلى أنه جار إرسال إشعار القبول المبدئي للطلاب بالكليات تباعًا ويتم تقديم الأوراق وفحص الشهادات واستكمال الإجراءات بالجامعة طبقًا للمواعيد التالية:

السبت (٢٠٢٥/٨/٩) والأحد (٢٠٢٥/٨/١٠) - كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال (مرحلة أولى من التنسيق)

-الاثنين (٢٠٢٥/٨/١١) والثلاثاء (٢٠٢٥/٨/١٢) - كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان وكلية العلاج الطبيعي (مرحلة ثانية من التنسيق)

-الاربعاء (٢٠٢٥/٨/١٣) والخميس (٢٠٢٥/٨/١٤) - كلية الطب البيطري وكلية الفنون البصرية والتصميم وكلية علوم الطاقة (مرحلة ثانية من التنسيق)

