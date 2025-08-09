السبت 09 أغسطس 2025
محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

الإعلامي محمود سعد،
الإعلامي محمود سعد، فيتو

كشف الإعلامي محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام.

وكتب محمود سعد في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: طلبتم مني اطمنكم على صحة أنغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى.

أضاف: في مواقع نشرت إنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا.. دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى، وإن شاء الله اطمنكم عليها أول بأول.

 

 

وكشف مصدر مقرب من الفنانة أنغام، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول تدهور الحالة الصحية لـ أنغام، بعد خضوعها لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس.

وأكد المصدر في تصريحات لـفيتو، أن الحالة الصحية مستقرة بشكل كبير، ولا داع للقلق، وكل ما في الأمر هو أن الأطباء المعالجون لها لاحظوا تراجعا طفيفا في نشاط الجهاز المناعي.

وأضاف المصدر أنه قد تم التعامل بشكل احترافي مع تلك الأزمة، وتتواجد أنغام حاليًا داخل غرفة خاصة بالمستشفى الذي خضعت به للجراحة الأخيرة، إلا أن الزيارة ممنوعة عنها منذ يومين لحين تحسن حالتها بشكل أكبر.

 

الحالة الصحية لـ أنغام 

وكانت أنغام قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس.

 

