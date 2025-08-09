فيروس السقوط يجتاح «سنة أولى طب».. نسب الرسوب فى الفرقة الأولى بمعظم الكليات تتراوح بين 70-80%..وتساؤلات حول ملابسات التحاقهم بها!

حالة من الجدل شغلت الرأى العام فى الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، بسبب انتشار أنباء تفيد بنسب رسوب مرتفعة جدًا بين صفوف طلاب الفرقة الأولى بعدد كبير من كليات الطب، والتى تجاوزت فى بعض الكليات 70%.

تفجرت الأزمة بعد أن تم الإعلان عن نتائج الفرقة الأولى بكليات الطب فى جامعات قنا وسوهاج وأسيوط، حيث شهدت النتائج نسب رسوب مرتفعة بين صفوف الطلاب، الأمر الذى أثار دهشة وانتقادات الكثيرين، خاصة أن اختبارات كلية الطب تُجرى إلكترونيًا، دون أى تدخل بشري.

ففى جامعة سوهاج، تم الإعلان عن النتيجة النهائية لكلية الطب للعام الجامعى لطلاب الفرقة الأولى، والبالغ عددهم 965 طالبًا، وطلاب الفرقة الثانية وعددهم الإجمالى 477 طالبًا.

وذكر بيان صادر عن الجامعة أن عدد الطلاب الناجحين فى الفرقة الأولى بلغ 511 طالبًا، مما يعنى نسبة نجاح بلغت 53%.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن جزء من نتائج الطلاب فى الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة جنوب الوادى بقنا، وأكدوا أن نحو 70% من الطلاب قد رسبوا فى الامتحانات، ورسوب 186 طالبًا من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بنسبة 80%.

وقال المعتصم بالله عبد الناصر، رئيس اتحاد الطلاب بكلية طب جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، فى بيان صادر عنه، إن نسبة نجاح الفرقة الأولى بكلية طب قنا حوالى 40% فقط، مضيفا: السبب فى نسبة النجاح القليلة فى كلية طب قنا من الفرقة الأولى هو أن معظم طلاب الفرقة تجاوزوا مرحلة الثانوية بطرق غير مشروعة، مضيفًا أن الأمر ليس بجديد على كليتنا، التى تولت حملة مكافحة الفساد وإصلاح ما لم يستطع التعليم قبل الجامعى إصلاحه.

وكشفت مصادر خاصة بجامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا أن نسبة الرسوب المرتفعة بين طلاب كلية الطب ترجع إلى قلة كفاءة الطلاب، وعدم قدرتهم على استيعاب المواد، كما أن حوالى 90% من الراسبين قدموا من 5 أو 6 مدارس فى مركزين محددين بمحافظة قنا، وهو ما يدل على أن هناك خللًا واضحًا فى التعليم قبل الجامعى فى أماكن محددة، مؤكدة أن كلية طب جامعة جنوب الوادى حاصلة على شهادة الجودة فى التعليم، وأنها معتمدة عالميًا ولا يمكن أن تسمح بتخريج خريجين بمستوى ضعيف يسيء لسمعتها وسمعة الجامعة.

الغريب أن هذا الأمر ليس بجديد على كليات الطب فى قنا وسوهاج، حيث سجلت نفس النتائج تقريبًا فى أعوام سابقة، وبنسب رسوب مرتفعة بين طلاب الفرقة الأولى، حيث كشفت نتائج طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج العام الماضى عن رسوب 75% من الطلاب، أى ما يقارب 600 طالب، وفى العام السابق عليه، سجلت نفس الكلية رسوب أكثر من 229 طالبًا بالفرقة الأولى.

بدوره..كشف الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن نتيجة الدور الأول لطلاب الفرقة الأولى بالكلية هى نتيجة غير نهائية، وأننا فى انتظار انعقاد امتحانات الدور الثانى وصدور النتيجة النهائية للطلاب، مضيفا أن كل ما يُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن نسب الرسوب المرتفعة بين طلاب الفرقة الأولى بالكلية خطأ وغير صحيح، وأن تحديد نسب النجاح والرسوب يتم عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني، وليس الدور الأول، حيث يُحدد من سينتقل من الطلاب إلى الفرقة الثانية ومن سيظل مقيدًا بالفرقة الأولى.

فيما كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن نسب رسوب طلاب الفرقة الأولى بالكلية انخفضت هذا العام إلى 30% عن 50% فى العام الماضي، موضحًا أنه من الطبيعى أن تكون نسب الرسوب بين طلاب الفرق الأولى بجميع كليات الطب مرتفعة، مرجعا ذلك إلى صعوبة دراسة الطب الآن، فهى تحتاج إلى مراجعة للمناهج الدراسية بشكل كبير، خاصة أنه بتحويل نظام الدراسة والمناهج بكليات الطب من نظام (6-1) إلى نظام (5-2)، لم تصل إلى المتطلب الأساسى منها.

