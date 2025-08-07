تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، ننشر تفاصيل الحد الأدنى للكليات والأوراق المطلوبة للتقديم والمصروفات الدراسية.. الطب والهندسة يتصدران القائمة.. وهذه أبرز الملاحظات قبل التسجيل

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الخميس، في اجتماع مشترك ترأسه وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة وتنسيق الجامعات الاهلية 2025.

وأكد وزير التعليم العالي، أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، للتعرف على ما شهدته منظومة التعليم العالي من توسع وتنوع كبير، وإضافة تخصصات علمية جديدة خلال الفترة الراهنة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إتاحة فرص التعليم العالي بكافة مساراته في مصر.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين روافد منظومة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع للجامعات الأجنبية، وضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية التي تسهم في تقديم خريج مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

أولا:تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية والشهادة الأزهرية

تنسيق جامعات الملك سلمان الدولية - سيناء الخاصة بفرعيها - الوادي الجديد الأهلية - شرق بورسعيد الأهلية:

الطب البشري: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

طب بيطري: 64%

الهندسة: 64%

علوم الحاسب: 58%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 53%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 52%

تنسيق جامعات الجلالة - العلمين الدولية:

الطب البشري: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

طب بيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 59%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 54%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53%

تنسيق باقي الجامعات الخاصة - الأقصر الأهلية - دمنهور الأهلية:

الطب البشري: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

طب بيطري: 66%

الهندسة: 67%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 55%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53% (فيما عدا جامعة 6 أكتوبر - مصر للعلوم والتكنولوجيا - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر الدولية: 55%)

تنسيق باقي الجامعات الأهلية:

الطب البشري: 81%

طب الأسنان: 79%

العلاج الطبيعي: 77%

الصيدلة: 72%

طب بيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 61%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 56%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53%

ثانيا: تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للشهادات العربية والأجنبية:

الطب البشري:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 81%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 83%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 85%

طب الأسنان:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 75%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 77%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 82%

العلاج الطبيعي:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 71%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 73%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 78%

الصيدلة:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 66%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 68%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 73%

طب بيطري:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 56%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 56%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 56%

الهندسة:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 63%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 65%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 70%

علوم الحاسب:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 60%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 60%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 65%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام واللغات، الترجمة والاقتصاد، الإدارة والتربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض والآثار، العلوم السينمائية، السويدي التكنولوجية، وساكسوني:

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 58%

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للجامعات الأهلية والخاصة 2025

حددت الجامعات الأهلية مجموعة من المستندات المطلوبة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية 2025، وجاءت كالتالي:

أصل شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

عدد 4-6 صور شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

شهادة طبية.

إيصال سداد رسوم التقديم.

توقيع ولي الأمر على استمارة التقديم والتعهد باستكمال الأوراق ودفع المصروفات.

ملاحظات مهمة قبل التقديم للجامعات الخاصة والأهلية

تختلف شروط القبول بين الجامعات الأهلية والخاصة، لذا يجب على المتقدمين مراجعة موقع كل جامعة لمعرفة الشروط الخاصة بها.

قد تشترط بعض الجامعات اجتياز اختبارات قدرات في بعض التخصصات.

بعض الجامعات تقبل الطلاب الحاصلين على شهادات فنية لبعض البرامج.

المصروفات الدراسية بكليات الجامعات الأهلية 2025

تختلف مصروفات الجامعات الأهلية من جامعة لأخرى، إلا أن جميعها تقترب من هذه الأرقام:

كلية الطب 155 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 110 آلاف جنيه.

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 80 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 80 ألف جنيه.

كلية التمريض 60 ألف جنيه.

كلية الأعمال 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه.

كلية العلـوم 60 ألف جنيه.

كلية القانون 50 ألف جنيه.

كلية الإعـلام 50 ألف جنيه.

كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه.

