السبت 09 أغسطس 2025
رياضة

انطلاق معسكر منتخب المجموعة الثانية لمواليد 2007

انطلق اليوم معسكر منتخب مصر  للشباب من مواليد 2007 للمجموعة الثانية، ويستمر حتى 14 أغسطس الجاري في الملاعب الفرعية بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر في إطار تحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة.

ويسعى جهاز منتخب مصر بقيادة وائل رياض المدير الفني إلى الاستقرار على أفضل العناصر التي تمثل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.


وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض أعلن في وقت سابق عن أسماء 28 لاعبًا للدخول في المعسكر الثاني، حيث انتهى معسكر المجموعة الأولى يوم الخميس الماضي

انتقاء أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 خلال هذه المرحلة لاختبار وتقييم اللاعبين، وانتقاء العناصر القادرة على تمثيل مصر بشكل جيد والتأهل لبطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة بالعام 2027، ثم تحقيق الهدف الأهم وهو الصعود لكأس العالم للشباب 2027.

