سموحة وطلائع الجيش يتعادلان 1-1 في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز

الدوري المصري، تعادل فريق طلائع الجيش أمام نظيره سموحة، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف سموحة اللاعب البابا بادجي في الدقيقة 40، فيما تعادل غيث المدادحه لطلائع الجيش في الدقيقة 51.

تشكيل طلائع الجيش أمام سموحة

وجاء تشكيل طلائع الجيش مكون من: محمد فتحي، خالد سطوحي، حسام السويسي، كريم طارق،علي حمدي، محمد شعبان، مدادحة، أبو بكر كيتا، خالد عوضي، أجورو، محمد عاطف.

تشكيل سموحة أمام طلائع الجيش

فيما بدأ سموحة مباراة طلائع الجيش كالتالي:

قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش

وضمت القائمة كل من: الهاني سليمان، شريف رضا، وأحمد ميهوب، أحمد حكم، محمد دبش، أحمد عوض، عبد الرحمن عامر، ويوسف عفيفي، عماد فتحي، أحمد فوزي، سمير فكري، الحبيب أحمد، خالد الغندور، محمد كونييه،سمادو، ومحمد مكرونه، صامويل أمادي، عبده يحيى، حسام أشرف، وبابا بادجي.

ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع عدة صفقات، أبرزها المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو، والأنجولي ديلسون كاموني لاعب زد اف سي، والتونسي حسام بن السيد السويسي لاعب خط وسط اتحاد قردان التونسي، خالد أبو زيادة مدافع بتروجت، ومحمد عاطف لاعب الزمالك، ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد وأحمد متعب وأحمد سمير، وجودون شيكا.

