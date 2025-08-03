مدير تعليم القليوبية يكرم طالبا اخترع روبوت لكشف الألغام

كرّم مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الطالب مصطفى هاني عودة، بمدرسة القناطر الخيرية الصناعية، تقديرًا لاختراعه روبوتًا متقدمًا في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف، محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وفي إطار توجه الدولة نحو دعم الابتكار ورعاية الموهوبين.

مدير تعليم القليوبية يكرم الطالب مصطفى هاني مخترع الروبوت الحربي لكشف الألغام

ويُعد الاختراع طفرة في مجال التكنولوجيا الدفاعية، حيث يتميز الروبوت بقدرته على كشف الألغام وتحديد مواقعها باستخدام الأقمار الصناعية، واستخراجها وإبطال مفعولها، بالإضافة إلى تحليل واستخلاص المواد الكيميائية منها.

شهد حفل التكريم حضور كل من ياسر سعيد محمد، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ابتسام أبو زيد، كبير معلمين بإدارة الموهوبيتن، عزت محمد فراج، مسؤول الموهوبين، شريف محمد عمارة، مسؤول التعلم الذكي



وأعرب مصطفى عبده عن فخره بهذا النموذج المتميز، مؤكدًا أن رعاية الموهوبين والنوابغ أولوية قصوى، متمنيًا للطالب مزيدًا من النجاح والتقدم.





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