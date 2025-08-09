السبت 09 أغسطس 2025
رياضة

رسالة خاصة من فيريرا للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون

فيريرا
فيريرا

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

رسالة فيريرا للاعبي الزمالك

ووجه المدير الفني الشكر للاعبين على الأداء والفوز في مباراة سيراميكا بهدفين دون مقابل، في إطار مباريات  الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين ضرورة التركيز والعمل بجدية لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وعلي جانب أخر، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.

شيكو بانزا 

وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.

أخبار الزمالك 

وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا: "نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".

واختتم تصريحاته قائلًا: "بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تمامًا من أجل التركيز للقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".

شيكو بانزا يعترض على استبداله 

وكان شيكو بانزا اعترض على استبداله في الدقيقة 66 خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، سجلهم ناصر ماهر ومحمد شحاتة.  

الجريدة الرسمية
