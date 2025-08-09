حسام داغر: درست الطب البيطري تلبية لرغبة والدتي.. ولدي 16 قطًا بحديقة منزلي



حل الفنان حسام داغر، ضيفًا على برنامج "الستات ما يعرفوش بكدبوا"المذاع عبر قناة CBC، والذي تقدمه الإعلاميتان مها بهنسي وإيمان عز الدين، للحديث عن أهم محطاته الفنية.



وكشف "داغر" أن التدريس خلال ورش التمثيل، كان فرصة جميلة، لتطبيق ما يتم تدريسه للطلاب في الأعمال الدرامية التي قام بها، وتم ذلك في مسلسل "ابن حلال" ومسلسل "زلزال".



وأوضح خلال حديثه، أن الممثلين لا يعيشون الحياة العادية فقط ولكن يعيشون أكثر من حياة وشخصية في حياتهم.

دراسة الطب البيطري

وحول دراسته للطب البيطري، أوضح أن تلك كانت رغبة والدته الراحلة وأيضًا لحبه للحيوانات، معلقًا "بعشق الذهاب لحديقة الحيوانات، وعندي قرابة ١٦ قطًا داخل حديقة منزلي".

واستكمل أن الفن لا يمكن تخصيصه أنه متعة فقط أو توجيه وتعليم فقط، ولكن له اكثر من هدف، كما حدث بمسلسل ولاد الشمس، وافلام الراحل فريد شوقي، لأن الفن مراية المجتمع "بيظهر عيوبنا ومميزاتنا والعديد من القوانين تم سنها بسبب ما قدمه الفن من أعمال عظيمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.