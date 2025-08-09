السبت 09 أغسطس 2025
حسام داغر: درست الطب البيطري تلبية لرغبة والدتي.. ولدي 16 قطًا بحديقة منزلي

حل الفنان حسام داغر، ضيفًا على برنامج "الستات ما يعرفوش بكدبوا"المذاع عبر قناة CBC، والذي تقدمه الإعلاميتان مها بهنسي وإيمان عز الدين، للحديث عن أهم محطاته الفنية.


وكشف "داغر" أن التدريس خلال ورش التمثيل، كان فرصة جميلة، لتطبيق ما يتم تدريسه للطلاب في الأعمال الدرامية التي قام بها، وتم ذلك في مسلسل "ابن حلال" ومسلسل "زلزال".


وأوضح خلال حديثه، أن الممثلين لا يعيشون الحياة العادية فقط ولكن يعيشون أكثر من حياة وشخصية في حياتهم.

دراسة الطب البيطري

وحول دراسته للطب البيطري، أوضح أن تلك كانت رغبة والدته الراحلة وأيضًا لحبه للحيوانات، معلقًا "بعشق الذهاب لحديقة الحيوانات، وعندي قرابة ١٦ قطًا داخل حديقة منزلي".

واستكمل أن الفن لا يمكن تخصيصه أنه متعة فقط أو توجيه وتعليم فقط، ولكن له اكثر من هدف، كما حدث بمسلسل ولاد الشمس، وافلام الراحل فريد شوقي، لأن الفن مراية المجتمع "بيظهر عيوبنا ومميزاتنا والعديد من القوانين تم سنها بسبب ما قدمه الفن من أعمال عظيمة".

 

