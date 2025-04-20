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ثقافة وفنون

حسام داغر ناعيا سليمان عيد: "رجلي مكنتش شايلاني وأنا شايلك معاهم"

حسام داغر
حسام داغر

سيطرت حالة من الحزن على الفنان حسام داغر بعد وفاة الفنان سليمان عيد، وخاصة أن هناك علاقة صداقة قوية تربطهما معًا منذ بداية دخولهما عالم الفن.

وكتب حسان داغر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي:"أخيرًا قدرت امسك الموبيل واكتبلك يا سليمان.. من امبارح بعد صلاة الجنازة وبعد ما شفتك نايم في الخشبة حسيت الدنيا بجد ملهاش لازمة وكله هيمشي".

وتابع داغر:"خلاص كده.. مفيش ضحكتك مفيش هزارك.. مفيش طيبتك.. مفيش خوفك وحبك على الناس ومراعاة مشاعرهم حتى لو على حسابك.. كنت فاكر نفسي طيب لحد ما قابلتك لقيتك مصدر الطيبة نفسها".

واختتم حسام داغر رسالة رثائه لصديقه الفنان سليمان عيد، واعدا إياه أنه سيدعو له مثلمان كان يدعي هو لوالدته، وكتب: "الموت صعب على اللي حبوك وعاشروك بسبب ألم الفراق.. بس انت انا مطمن عليك انك اكيد في احسن مكان".

وأضاف حسام داغر، "رجلي مكانتش شايلاني يا حبيبي يا سليمان وأنا شايلك معاهم وهدعيلك من قلبي زي ما كنت بتدعي لأمي يوم ما جيتلي الخاتمة عليها من كام سنة.. الله يرحمك يا أطيب قلب.. الله يرحمك يا سليمان".

موعد ومكان عزاء الفنان سليمان عيد

وكان قد أقيم عزاء الفنان سليمان عيد أمس السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة طريق المحور الشيخ زايد.

وفاة سليمان عيد

وتوفي نجم الكوميديا "سليمان عيد" عام نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

واعتاد سليمان غرس الكوميديا بقلوب ملايين من الجمهور المصري والعربي منذ بداية مشواره الفني بين السينما والمسرح والتليفزيون منذ أواخر الثمانينات حتى الآن.

وشارك في أفلام هامة مثل حكايات الغريب، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عسكر في المعسكر، فيلم ثقافي، الناظر، الفرح، ابن القنصل.

وآخر أعماله كان فيلم فار بـ ٧ أرواح ومسلسلي قهوة المحطة وسيد الناس في رمضان الماضي.

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