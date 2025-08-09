رئيس الأكاديمية العربية يتفقد المرحلة الختامية للمسابقة المصرية للبرمجة

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية اليوم السبت، فعاليات المسابقة التي تستضيفها الأكاديمية العربية بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والتقى خلال جولته بالطلاب المتنافسين، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تُعد منصة حيوية لصقل مهاراتهم وتحفيزهم على الابتكار.

أشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالمستويات المتقدمة التي أظهرها الشباب المشاركون في المرحلة الختامية للمسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات (ECPC).

وأوضح "عبد الغفار" أن المنافسة لم تقتصر على اختبار القدرات البرمجية، بل كانت فرصة لإبراز روح الإبداع والعمل الجماعي.

وأضاف مخاطبًا المشاركين: "أنتم أفضل العقول في مصر في مجال البرمجة، وبغض النظر عن النتائج، فقد كسبنا شبابًا قادرًا على خدمة وطنه في المستقبل".

يُذكر أن المسابقة تُعد من أبرز الفعاليات التكنولوجية في مصر، حيث تجمع نحو 8000 طالب وطالبة ضمن 2000 فريق يمثلون 119 جامعة ومؤسسة تعليمية.

