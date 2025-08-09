ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة في حملة بقنا

أجرى حسن القط وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، صباح اليوم، جولة مفاجئة شملت عددًا من المخابز البلدية والمطاحن بمختلف مراكز المحافظة، يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتكثيف الرقابة الميدانية على المخابز والمطاحن، لضمان انتظام العمل وتحسين جودة الخبز البلدي المدعم.

وأكد “القط” أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية وبجودة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة المخابز البلدية للتأكد من مطابقة الخبز للأوزان والمواصفات المقررة، وجودة الإنتاج، وانتظام العمل، مع مراجعة سجلات التشغيل وكميات الدقيق المنصرفة. كما شملت الجولة المرور على المطاحن التي تنتج الدقيق البلدي المدعم، حيث تم سحب عينات من الدقيق والأقماح لإرسالها للمعامل المختصة، وفحص الأوزان، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات، وشدد وكيل الوزارة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارات التموينية التابعة للمديرية حملاتها على المخابز والمنشآت التموينية والأسواق، في إطار ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وأسفرت الحملات عن ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وأشار “القط” إلى أن الاهتمام المستمر بقطاعي المخابز والمطاحن يعكس رؤية وزارة التموين نحو تقديم خدمات بجودة عالية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة للحفاظ على حقوق المواطنين.

