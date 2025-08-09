السبت 09 أغسطس 2025
خارج الحدود

مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

رحبت جمهورية مصر العربية بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، وأعربت في بيان لها عن تطلعها، لأن يسهم الاتفاق في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين البلدين، وترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار في منطقة القوقاز، بما يحقق مصالح شعبي أرمينيا وأذربيجان والإقليم بأسره، ويعزز من فرص التنمية والازدهار الإقليمي.

 الجهود الدبلوماسية الأمريكية البناءة تمتد في الوساطة إلى منطقة الشرق الأوسط

وتثمن مصر جهود الوساطة التي اضطلعت بها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب على مدار الفترة الأخيرة في تيسير هذا الاتفاق، وتعرب عن تطلعها إلى أن تمتد الجهود الدبلوماسية الأمريكية البناءة في الوساطة إلى منطقة الشرق الأوسط، على نحو يسهم في إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.

تسوية النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية

وتؤكد مصر على دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، وإعلاء مبادئ حسن الجوار، وتغليب لغة الحوار بما يصون السلم والأمن الدوليين.

آذربيجان أرمينيا ترامب

