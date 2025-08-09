«اللي عايز الدح»، طبيب المنصورة يثير غضب النشطاء بعد سخريته من زميلاته بقسم النساء

استقالة نائبات النساء بطب طنطا، أثار أستاذ بطب المنصورة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تدوينة انتقد فيها نائبات النساء المستقيلات بطب طنطا، حيث قال في منشوره "نائبات النسا المستقيلات.. اللي عايز الدح ميقلش..."

صاحب مقولة اللي عايز الدح يثير الغضب

تدوينة أستاذ الطب بجامعة المنصورة أثارت غضب واستياء العديد الأطباء والعاملين في الوسط الطبي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت تدوينة عبارة وصفوها بأنها "مسيئة لطبيبات النساء والتوليد في طب طنطا"، مؤكدين أن التدوينة تحمل إساءة مباشرة لهن.



وتضمنت التدوينة جزءًا من مثل شعبي مُتعارف عليه أنه يُستخدم للتعبير عن ضرورة تحمل المشقة أو الألم للوصول إلى هدف أو منفعة، ولكنه في نفس الوقت يحمل إساءة لفظية، وأن توظيف المثل بهذا الشكل، وفي سياق مهني موجه إلى طبيبات وزميلات في العمل، وصفه الأطباء والنشطاء بأنه "تجاوز وخروج عن حدود اللياقة المهنية واحترام الزمالة".



علق طبيب الأسنان أحمد المزعلي قائلًا: " لا حول ولا قوة إلا بالله يعنى شكوى الأطباء ليست قاصرة على تدني المرتب وضغط الشغل والمعاملة السيئة من الحالات ومرافقيهم والإداريين بالإدارات ومديريات الصحة بل تعدى كل ذلك لفئة كبيرة من أطباء مثلهم والأسوأ أن يكون أستاذا للطب فعلا أى طبيب بيستقيل بيكون جاب آخره"

أسلوب متعمد لتطفيش الطبيبات



وقالت استشاري الطب النفسي بمستشفى المعمورة الدكتور أمينة أشرف: "في قسم النساء والتوليد بالذات، ده أسلوب متعمد لتطفيش الطبيبات ومنعهم عن التدريب قدر المستطاع، عشان يفضلوا محتكرين التخصص، لأنه "سبوبة حلوة" ليهم -خاصة لبعض مرضى القلوب التي هم أدرى بنفسهم، لأن الأساس فيه شرعًا ومنطقًا هو أنه يكون للطبيبات، خاصة أن نسبة الطبيبات في كليات الطب تكاد تتجاوز ضعف نسبة الأطباء الذكور... لكن نرجع نقول أصل الدكتور الراجل أأشطر من الدكتورة السيدة...لا هو محتكر التخصص ليس اكثر وإحنا اللي بنشجعهم على كده"

استقالة نائبات نساء بطب طنطا، فيتو



طبيب الأسنان بطب الأزهر الدكتور أحمد أبو النور قال: " كلامه صح حضرتك… هو لما تيجي واحدة تولد الساعه ٤ الفجر هيقولوا لها معلشي أصل النائبة مش بتحب نبطشيات بالليل.. دي نيابة عملي مفيش فيها هزار.. فيها أرواح ناس.. مش مناسب ليها عندها أشعة وجلدية وأقسام أكاديمية تقدم تتعين فيها"

رئيس جامعة المنصورة يرد

وعلق أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العيني، الدكتور عمرو جمال الدين السنوسي قائلًا: " نموذج يفسر الانحدار الذى وصلت له الأخلاق فى مستويات يفترض ان تكون مثلا أعلى".

مناقشة استقالة نائبات النساء في طب طنطا، فيتو



وأثار المنشور المتداول حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما جاء به بأنها عبارة تسيء إلى طبيبات النساء، ومطالبين جامعة المنصورة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب حفاظًا على القيم الأخلاقية والجامعية.

من جانبه، أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أنه بعد الاطلاع على المنشور المذكور، تقرر إحالة الواقعة فورًا إلى لجنة كلية الحقوق بالجامعة للتحقيق فيما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي.

