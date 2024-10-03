"طب المنصورة" تجدد اعتماد شهادة الأيزو

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، حصول كلية الطب جامعة المنصورة على شهادة اعتماد الأيزو رقم ٤٥٠٠٠١:٢٠١٨ في إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018 "Occupational health& safety management (OH&S)".

وذلك عقب زيارات الجهة المانحة، والقيام بجولة مكثفة للمراجعة بجميع الأقسام والمبانى بالكلية للتأكد من قيام جميع الوحدات باتباع قواعد وإجراءات الجودة المطلوبة، وتعليمات السلامة والصحة المهنية، وكذلك مراجعة نظم ووثائق الجودة داخل الكلية.

التأهيل للحصول على شهادة الجودة في السلامة والصحة المهنية

وكانت كلية الطب قد بدأت فى إجراءات التأهيل للحصول على شهادة الجودة في السلامة والصحة المهنية تنفيذا للخطة الإستراتيجية لجامعة المنصورة، فيما يخص توفير بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين والطلاب، واعتماد الإجراءات والسياسات التي تضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وذلك في مجالات: التعليم الطبي، الإبتكارات الطبية، والخدمات المجتمعية، وقد أشادت الجهة المانحة بإدارة الكلية، وحرصها على الالتزام بالنظم والقواعد من أجل توفير بيئة صحية وآمنة تلبى أقصى درجات الرضا والراحة والأمان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

الاعتماد هو بمثابة توكيد لجودة الإجراءات المتبعة

ومن جانبه توجه الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة بالتهنئة لإدارة كلية الطب، ولجميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإدارى على هذا الإنجاز والنجاح الكبير، مؤكدًا على أن هذا الاعتماد هو بمثابة توكيد لجودة الإجراءات المتبعة لتأمين وسلامة بيئة العمل.

كلية الطب تحصل على الأيزو للعام الثالث



وأشار إلى أن كلية الطب كانت قد حصلت العام الماضي على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التى تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

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