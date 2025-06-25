الجمالية في عيون عشاقها، معرض فوتوغرافي جديد بمتحف نجيب محفوظ

يستعد متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لإطلاق معرض فوتوغرافي مميز تحت عنوان "الجمالية في عيون عشاقها"، وذلك في الواحدة والنصف ظهر يوم الجمعة الموافق 27 يونيو الجاري. يأتي هذا المعرض في إطار احتفال وزارة الثقافة بالمبادرات الهادفة إلى تحقيق المشاركة المجتمعية، وبالتعاون مع نادي "إن فوكس" للتصوير الفوتوغرافي.

محاور متعددة لمعرض غني

ويتناول المعرض ثلاثة محاور رئيسية، يبرز كل منها جانبًا مختلفًا من التراث والإبداع:

حي الجمالية: يستعرض المحور الأول صورًا فوتوغرافية لحي الجمالية العريق، مسقط رأس الأديب العالمي نجيب محفوظ ومكان نشأته خلال فترة من طفولته.

مقتنيات متحف نجيب محفوظ: يركز المحور الثاني على مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمقتنيات وقاعات متحف نجيب محفوظ، ليقدم للجمهور نظرة فنية على كنوز المتحف.

القراءة: تزامنًا مع إطلاق المتحف "موسم نجيب محفوظ القرائي"، يتناول المحور الثالث مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تدعو إلى القراءة وتستلهم أجواء المتحف وعمق الحكايات التي تتردد بين جدرانه، حيث تتلاقى الصورة مع الكلمة لتنسج خيوطًا من المعنى والدهشة.

ويُعد المعرض ثمرة ورشة عمل فوتوغرافية أقيمت بالمتحف، بالإضافة إلى مسابقة تم تحكيمها من قبل نخبة من المتخصصين. سيتم تكريم الفائزين الأربعة في حفل افتتاح المعرض، وذلك بإهدائهم مجموعة قيمة من الكتب في مجالات الفن والإبداع والثقافة.

يشرف على المعرض الكاتب والفنان أحمد داوود، الذي أكد أن المعرض يسعى إلى إبراز الجمال الكامن في حي الجمالية من خلال عدسات المصورين المشاركين. وقد نجح المصورون في التقاط "المتاهة الساحرة" للحي بشوارعه الضيقة ومبانيه العتيقة، ليروا عبر صورهم قصصًا لا تنتهي وجمالًا يكشفه عشاق الصورة في كل زاوية وحجر. وتمكنوا من إبراز هذا الجمال بحسهم الفني وروحهم الشغوفة برصد نبض المكان وتفاصيله الخفية.

يشارك في المعرض نخبة من المصورين الموهوبين، وهم: أحمد المصري، أحمد رسول، أسامة شريف، أسباسيا حسن، أسماء ممدوح، آلاء رضوان، حسام أحمد، خالد دعبس، دنيا سعيد كامل، رؤى محمود، ريهام علي، رزق عطية، زينب علي، سارة مصطفى، سمر أحمد معاطي، صلاح مرزوق، علاء حسن، عوض عمر، محمد حسن، محمد عبد الظاهر، محمد عبد الله، محمد عبد المقصود، محمد كمال، مصطفى علي، مينا أيمن، نومين سالم، نهى العليمي، هشام عبيد، ياسر إبراهيم، وياسمين إسماعيل.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك ستة فنانين ذوي خبرة في مجال التصوير الفوتوغرافي بصفة "شرفية"، وهم: كريم نبيل، هشام توحيد، أحمد داوود، محمد عاطف، محمد أحيا، وحنان مأمون.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، أن هذا المعرض يأتي في إطار حرص المتحف على تبني المبدعين الموهوبين في كافة مجالات الإبداع والثقافة والفنون. كما يمثل المعرض جزءًا من حملة شاملة تمتد لأكثر من شهرين عن "القراءة"، يشارك فيها نخبة من المثقفين والمبدعين. وتشمل هذه الحملة، بخلاف المعرض، موائد مستديرة، ولقاءات، ومعارض توثيقية، وورش فنية، سعيًا لتعزيز مكانة القراءة كركيزة أساسية للتنمية الثقافية والمجتمعية.

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