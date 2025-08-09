السبت 09 أغسطس 2025
مانشستر يونايتد يقدم صفقاته الجديدة بملعب أولد ترافورد وسط حضور جماهيري (فيديو)

 قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقاته الجديدة، والذي ختمها بالتعاقد مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو قادما من نظيره لايبزيج الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وعرضت الصفحة الرسمية لمانشستر يونايتد فيديو تقديم صفقات الفريق الجديدة داخل لملعب أولد ترافورد الخاص بالفريق.

وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع البرازيلي الدولي ماتيوس كونيا وبريان مبيومو، حيث تمت الصفقات كما يلي:

ماثيوس كونها  من وولفرهامبتون 74.2 مليون يورو
دييجو ليون من  سيرو بورتينو 4 ملايين يورو.
إنزو كانا-بيكي لوهافر (تحت 19 سنة) انتقال حر.
بريان مبيومو من برينتفورد 75 مليون يورو.
سيسكو من لايبزيج  76,5 مليون يورو.


وقال بيان النادي الإنجليزي، يسعد نادي مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام بنيامين سيسكو إلى النادي، بشرط التسجيل.

وأضاف، وقع الدولي السلوفيني عقدًا حتى يونيو 2030".

على مدار الموسمين الماضيين، سجّل سيسكو أكبر عدد من الأهداف بين اللاعبين تحت سن 23 عامًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. سجّل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 21 هدفًا وقدّم ست تمريرات حاسمة مع لايبزيج خلال الموسم الماضي.

وقد شارك في 41 مباراة دولية وسجل 16 هدفًا لصالح سلوفينيا منذ أن أصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب بلاده في عام 2021.

وقال بنيامين سيسكو: "من الواضح أن تاريخ مانشستر يونايتد خاص للغاية ولكن ما يثير اهتمامي حقًا هو المستقبل".

وأضاف: "عندما ناقشنا المشروع، كان من الواضح أن كل شيء جاهز لهذا الفريق لمواصلة النمو والمنافسة على أكبر الجوائز مرة أخرى قريبًا".

وواصل: "منذ لحظة وصولي، شعرتُ بالطاقة الإيجابية والأجواء العائلية التي يوفرها النادي. إنه بلا شك المكان الأمثل للوصول إلى أقصى قدراتي وتحقيق جميع طموحاتي.

وختم: "لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ التعلم من روبن أموريم والتواصل مع زملائي في الفريق لتحقيق النجاح الذي نعلم جميعًا أننا قادرون على تحقيقه معًا."

