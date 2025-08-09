السبت 09 أغسطس 2025
رؤساء المراكز بالشرقية يشددون على تيسير الخدمات للمواطنين

استمرار المتابعة
استمرار المتابعة لسيرالعمل بالمراكز التكنولوجية بالشرقية

 قام رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الشرقية اليوم، بتكثيف المتابعة للوقوف على ما يجرى داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة إجراءات  حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة وتبسيط وتيسير الإجراءات لتقليل زمن الخدمة، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا المواطنين عن الأداء الحكومي.

محافظ الشرقية يشيد بجهود الفرق الطبية في مبادرة «100 مليون صحة»

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على المراكز التكنولوجية، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والتأكد من سرعة إنهاء معاملات وطلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر وبكفاءة عالية، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تمثل حجر الزاوية في تحقيق الحوكمة الإلكترونية من خلال نظام "الشباك الواحد".

 

ربط الإدارات بشبكة المعلومات الموحدة 

 ويتضمن الشباك الواحد فى تعاملاته تعزيز الشفافية والنزاهة وربط الإدارات المختلفة عبر شبكة معلومات موحدة، وكذلك رفع كفاءة العاملين وتحسين تعاملهم مع الجمهور.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد مصرف بلبيس

 

وإجمالي المراكز التكنولوجية بالمحافظة يبلغ  ١٢٨مركزًا، منهم ٢٠  مركزًا رئيسيًا ثابتًا بالمدن والمراكز والأحياء والديوان العام، بالإضافة إلى ١٠٧ مراكز تكنولوجية مصغرة داخل الوحدات القروية، وأيضا يوجد  مركز تكنولوجي متنقل قدم خدمات مقدارها ١٦٢ خدمة متنوعة. 

