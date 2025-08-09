رؤساء المراكز بالشرقية يشددون على تيسير الخدمات للمواطنين

قام رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الشرقية اليوم، بتكثيف المتابعة للوقوف على ما يجرى داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة وتبسيط وتيسير الإجراءات لتقليل زمن الخدمة، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا المواطنين عن الأداء الحكومي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على المراكز التكنولوجية، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والتأكد من سرعة إنهاء معاملات وطلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر وبكفاءة عالية، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تمثل حجر الزاوية في تحقيق الحوكمة الإلكترونية من خلال نظام "الشباك الواحد".

ربط الإدارات بشبكة المعلومات الموحدة

ويتضمن الشباك الواحد فى تعاملاته تعزيز الشفافية والنزاهة وربط الإدارات المختلفة عبر شبكة معلومات موحدة، وكذلك رفع كفاءة العاملين وتحسين تعاملهم مع الجمهور.

وإجمالي المراكز التكنولوجية بالمحافظة يبلغ ١٢٨مركزًا، منهم ٢٠ مركزًا رئيسيًا ثابتًا بالمدن والمراكز والأحياء والديوان العام، بالإضافة إلى ١٠٧ مراكز تكنولوجية مصغرة داخل الوحدات القروية، وأيضا يوجد مركز تكنولوجي متنقل قدم خدمات مقدارها ١٦٢ خدمة متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.