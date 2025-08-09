السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في الموسكي

محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات بالموسكي

وكان قسم شرطة الموسكي تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وتبين أنه عاطل وتشاركه ربة منزل في ترويج المخدرات.

وبإعداد الأكمنة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي م.ا  عاطل  ، س.م  ربة منزل 
وبتفتيشها عثر بحوزتهما على  ٨ لفافات من الهيروين وأقراص الترامادول المخدر.


وأثبت  تقرير المعمل الجنائي عن  المواد المضبوطة مع المتهمين بعد تحليلها أنه عبارة عن مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة الموسكى قسم شرطة الموسكى أمن القاهرة

