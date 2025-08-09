أداء استثنائي للبورصة خلال أغسطس وتحركات واثقة لــ EGX30

البورصة المصرية، افتتح أغسطس الجاري حركة التداولات على الأسهم على وقع أداء إيجابي للبورصة المصرية، حيث استمر مؤشر EGX30 في تسجيل مستويات قياسية متتالية، ففي جلسة الاثنين الماضى، ارتفع المؤشر بنسبة 1.26% إلى مستوى 34,704.51 نقطة، مدعومًا بارتفاع كذلك في مؤشرات أخرى.

حركة المؤشر EGX30

ومن جانبه قال الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال لــ “فيتو”: واصل المؤشر صعوده ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 35,254 نقطة، بدعم من أداء قوي لبعض الأسهم القيادية، وتابع مساره التصاعدي ليسجل رقمًا جديدًا عند 35,480 نقطة في جلسة الأربعاء الماضي، مع تركز واضحة في مشتريات العرب والأجانب مقابل بيع محلي.

مؤشر EGX35 وتنويع وأدوات مخاطرة منخفضة

وأضاف رؤوف: لم تكن هذه الارتفاعات وحدها محركًا للتفاؤل، بل شهدت البورصة إطلاق مؤشر جديد في أغسطس وهو "EGX35‑LV"، الذي يضم 35 سهمًا من الشركات منخفضة التقلب لتعزيز تنويع الأدوات الاستثمارية وتلبية احتياجات المستثمرين الحريصين.

عوامل داعمة.. السيولة الأجنبية وتوقعات تخفيض الفائدة

وأشار رؤوف إلى أن تحرك EGX الزاوية الإيجابية لا يعتمد فقط على الأرقام، بل يقف وراءه اتجاه إيجابي من المستثمرين الأجانب، الذين سجلوا صافي شراء واضح خلال جلسات متعاقبة، كما أن التوقعات المتعاظمة بشأن إمكانية تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، أسهمت في دفع التفاؤل بنسبة كبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ماذا في غضون أغسطس؟ التوقعات متجهة نحو مزيد من الصعود

خبراء السوق يتوقعون أن يستمر صعود المؤشر خلال الشهر، خاصة إذا تهيأت الظروف المواتية لمزيد من خفض الفائدة المحلية أو استمرار الدعم الدولي والاستقرار الاقتصادي.

أما إطلاق مؤشر EGX35‑LV فيعكس توجهًا نحو توفير خيارات أقل تقلبًا للمستثمرين وفي ظل هذه العوامل، من المرجح أن يستهدف EGX30 مستويات أعلى من 36,000 - مع الأخذ في الاعتبار أن الارتفاع يبقى مرتبطًا بدرجة كبيرة باستحداث أدوات مالية جديدة، وبنية السوق التحتية، وتطورات الاقتصاد العالمي.

جدير بالذكر أغسطس 2025 يتهيأ لأن يكون شهرًا ناجحًا للبورصة المصرية، إذ تتلاقى عوامل الدعم السياسي والفني والاقتصادي لتهيئة بيئة إيجابية، خاصة مع إطلاق مؤشرات جديدة ودفع واضح من المستثمرين الأجانب ويبقى الرهان قائمًا على استمرار الاستقرار وتخفيف الأجواء الاحترازية عالميًا.

