مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع وخبيرة تكشف سر صعود EGX70

البورصة المصرية، قالت ماجي سليم، الخبيرة الاقتصادية، إن المؤشرات الرئيسية للبورصة أنهت أولى جلسات شهر أغسطس بالمنطقة الخضراء ليحافظ المؤشر الرئيسى على منطقة الـ 34200 نقطة بقيادة الشرقية للدخان والمصرية للاتصالات، بينما معظم أسهم المؤشر الثلاثيني فى منطقة عرضية بأحجام تداول أقل من المتوسط.

وأضافت سليم: استطاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة محدد الأوزان الإغلاق أعلى مستوى المقاومة الـ 10312 نقطة مدعوما بحراك نشط على نتائج الأعمال التى تظهر تباعا لتعطي أداء إيجابيا لأداء الاسهم المضاربية.

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أحجام التداولات

وتابعت سليم: جاءت أحجام التداولات في معدلاتها أعلى من المتوسط لتسجل قيم التداولات 3.433 مليار جنيه بأحجام تداول تخطت الـ 1.474 مليار سهم، ربحت منها 87 ورقة، بينما انخفضت 91 ورقة وظلت على ثبات 39 ورقة فى إشارة استمرار وجود البائع بشكل واضح فى معظم الأسهم، ليسجل رأس المال السوقى 2.407 تريليون جنيه مصرى.

وأضافت: هذا ومن المتوقع استمرار الأداء العرضى خلال جلسات شهر أغسطس مع ظهور انتقائى للأسهم المضاربية والتى تقتنص فرص السيولة الشرائية لعدة جلسات، لذا ينصح بالاستفادة من تلك الارتفاعات لعمل متاجرات وتقليل الهامش الشرائى خلال الفترة الحالية.



حركة أبرز القطاعات فى سوق المال

وأشارت إلى أنه وبالنظر لقطاعات السوق نجد أن القطاع العقارى ما زال يتحرك بشكل عرضى، يليه قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بينما قطاع الأسمدة يشهد أداء مضاربيا واضح يليه قطاع الأغذية ومواد البناء، مؤكدة أنه من المتوقع أن يعيد المؤشر الرئيسى التجربة على 34500 نقطة والتى تمثل مستوى المقاومة الحالى على أن يكون الدعم عند 34000 – ثم 33700 نقطة مع مراقبة مستمرة لـ 33400 نقطة، كما أن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومة عند الـ 10500 نقطة على ان يكون الدعم عند الـ 10200 ثم 10150 نقطة مع مراقبة لمستوى الـ 10000 نقطة.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

كما ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.407 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 34272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 42188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15394 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة.

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