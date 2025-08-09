السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجمع الشفاء بغزة يجدد تحذيره من ارتفاع عدد وفيات المجاعة بين الأطفال والمسنين

ضحايا المجاعة في
ضحايا المجاعة في قطاع غزة

حذر مجمع الشفاء الطبي في غزة مجددا من ارتفاع عدد وفيات المجاعة خصوصا بين الأطفال وكبار السن.

مجمع الشفاء الطبي يحذر من ارتفاع وفيات المجاعة في غزة 

وقال مجمع الشفاء الطبي في بيان اليوم السبت: سوء التغذية بين الأطفال يؤدي إلى تراجع المناعة وقد يفضي للوفاة.

txt

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 61,369

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن شهداء منتظري المساعدات اليوم في غزة ارتفع إلى 8 فلسطينيين.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة: إن 5 فلسطينيين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع فجر اليوم، بينهم 4 من منتظري المساعدات.

الأونروا: غزة تحتاج إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية

من جانبها أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن هناك حاجة إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية إلى قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن المساعدات يجب أن تصل على نطاق واسع في قطاع غزة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة.

خطة الموت الإسرائيلية للتعامل مع مقاتلي حماس قبل احتلال قطاع غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن إجراءات تمهيدية يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها مع حركة حماس الفلسطينية، قبيل البدء باحتلال قطاع غزة بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجمع الشفاء الطبي غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 61,369

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

أبرزها لـ مرتضى منصور، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق تيك توك

الجنيه الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم

قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads