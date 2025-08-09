مجمع الشفاء بغزة يجدد تحذيره من ارتفاع عدد وفيات المجاعة بين الأطفال والمسنين

حذر مجمع الشفاء الطبي في غزة مجددا من ارتفاع عدد وفيات المجاعة خصوصا بين الأطفال وكبار السن.

مجمع الشفاء الطبي يحذر من ارتفاع وفيات المجاعة في غزة

وقال مجمع الشفاء الطبي في بيان اليوم السبت: سوء التغذية بين الأطفال يؤدي إلى تراجع المناعة وقد يفضي للوفاة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن شهداء منتظري المساعدات اليوم في غزة ارتفع إلى 8 فلسطينيين.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة: إن 5 فلسطينيين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع فجر اليوم، بينهم 4 من منتظري المساعدات.

الأونروا: غزة تحتاج إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية

من جانبها أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن هناك حاجة إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية إلى قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن المساعدات يجب أن تصل على نطاق واسع في قطاع غزة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة.

خطة الموت الإسرائيلية للتعامل مع مقاتلي حماس قبل احتلال قطاع غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن إجراءات تمهيدية يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها مع حركة حماس الفلسطينية، قبيل البدء باحتلال قطاع غزة بالكامل.

