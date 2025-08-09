اشتعل في موكب ديني، لحظة اندلاع حريق هائل بإيران (فيديو)

اندلاع حريق هائل في إيران، بث موقع "إيران بالعربية"، المتخصص في الشأن الإيراني، مقطع فيديو لاندلاع حريق هائل، على حدود مدينة مهران الإيرانية، الحدودية مع العراق، حيث أظهر الفيديو تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود والنيران في المدينة.

حريق في موكب بمدينة حدودية في إيران

وأكدت السلطات الإيرانية أن الحريق الهائل، الذي وقع على حدود مدينة مهران، حدث بسبب اشتعال النيران في موكب صغير وانتشار الرياح، حيث اندلع حريق على حدود مهران إثر اشتعال موكب صغير، وانتشر إلى الخيام المجاورة بسبب الرياح الشديدة.

🎥 حريق على حدود مهران بسبب اشتعال موكب صغير وانتشار الرياح



اندلع حريق على حدود مهران إثر اشتعال موكب صغير، وانتشر إلى الخيام المجاورة بسبب الرياح العاتية. لم تُسجل خسائر بشرية، والوضع تحت السيطرة. pic.twitter.com/EJCB4Zk0oa — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) August 9, 2025



وأشارت السلطات الإيرانية إلى أنها لم تُسجل خسائر بشرية نتيجة الحريق الهائل، والوضع تحت السيطرة.

وأوضحت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن المدير العام لإدارة الطرق والنقل البري في محافظة إيلام، زاهدين جشمه خاور، كشف أن 14 ألف شخص يعبرون حدود مهران كل ساعة.

وقال زاهدين جشمه خاور عن آخر مستجدات حركة زوار "الأربعين" على الطرق السريعة في المحافظات، ومعبر مهران الحدودي، معلنًا عن جاهزية المجمع التامة لاستيعاب هذا الكم الهائل من حركة المرور.

14 ألف شخص يعبرون مهران كل ساعة

وأضاف زاهدين جشمه خاور أنه "نظرًا لأهمية هذه المناسبة الوطنية والدينية "الأربعين"، فقد شهدنا زيادة ملحوظة في حركة مرور المركبات على طرق محافظة إيلام، حيث وصل معدل المرور خلال ساعات الذروة إلى حوالي 30 ألف مركبة في الساعة على الطرق السريعة في المحافظات".

وأوضح جشمه خاور أن "إحصائيات حركة المرور في معبر مهران الحدودي بالغة الأهمية أيضًا، حيث يعبر ما يقرب من 14 ألف شخص الحدود كل ساعة. بالأمس فقط، شهدنا عبور 210 آلاف شخص للحدود، عاد منهم حوالي 70 ألفًا إلى البلاد".

يذكر أن مدينة مهران هي مدينة إيرانية تقع في محافظة إيلام، على الحدود الغربية لإيران مع العراق. وتُعرف المدينة بقربها الاستراتيجي من بغداد، مما جعلها مسرحًا لأحداث هامة في العلاقات بين البلدين

