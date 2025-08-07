وزير خارجية إيران: مصر دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي ونتشاور معها دائما

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجى، بالتطور الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وطهران، مؤكدا أنها شهدت نقلة نوعية خلال العام الماضي، بحسب وكالة إرنا الإيرانية.

تفاصيل استعادة العلاقات الإيرانية المصرية

وأكد عراقجى، فى معرض حديثه عن تفاصيل استعادة العلاقات الإيرانية المصرية: "لقد شهدت علاقاتنا مع مصر نقلة نوعية خلال العام الماضى، خلال هذه الفترة، التقيتُ بالرئيس المصرى أربع مرات، وهو عدد يفوق ما التقيتُ به أى رئيس آخر، حتى مع الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة، فعلى سبيل المثال، لم أقابل فلاديمير بوتين إلا مرتين فقط، أو رؤساء دول مجاورة أخرى، لكن عدد اللقاءات التى عقدتها مع وزير الخارجية المصري خلال العام الماضى، على ما أعتقد، تجاوز العشرة، كما تجاوزت مكالماتنا الهاتفية ذلك بكثير. معظم هذه الاتصالات تتناول العلاقات الثنائية، وإن كانت قضية غزة وفلسطين جزءًا منها أيضًا".

مصر دولة مهمة ومؤثرة فى العالم الإسلامى

وأكد عراقجى أن مصر دولة مهمة ومؤثرة فى العالم الإسلامي، مضيفا: "نتشاور بانتظام مع مصر بشأن قضايا فلسطين وغزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والملف النووى، وكذلك بشأن العدوان الأخير، كما أحرزنا تقدمًا جيدًا فى مجال العلاقات الثنائية، وكانت هناك سلسلة من العقبات القديمة التى كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة. على سبيل المثال، تم تغيير أسماء الشوارع. كما اتخذ الجانب الآخر إجراءات لن أخوض فى تفاصيلها، ولكن المهم هو وجود إرادة للتعاون من كلا الجانبين".

وتابع: "علاقاتنا مع مصر فاقت التوقعات، لكننا لا نحن ولا هم فى عجلة من أمرنا للإعلان رسميًا عن هذه العلاقات، سيتم ذلك عندما يحين الوقت، وسنصل إلى هذه النقطة فى الأشهر المقبلة، وربما لولا الحرب والتطورات الأخيرة، لكنا قد وصلنا إلى تلك المرحلة فى وقت أبكر، لكن هذه القضية ليست حاسمة لدرجة أننا نرغب فى الوصول إليها فى وقت أبكر، المهم هو أن لدينا علاقات جيدة جدًا، كعلاقات دولتين عاديتين".

