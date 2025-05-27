10 مزايا لبطاقات الخصم المباشر في المعاملات الإسلامية من البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي عن مزايا البطاقات لحسابات المعاملات الإسلامية في فروع البنك للعملاء.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

ومن جانب آخر يتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2024 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2024 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

وتصل مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية بحد أقصى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

ونظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك الزراعي بمراجعة الفئات التسليفية أولًا بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخرًا قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و70 % من التكلفة الإنتاجية للمحصول.

وتتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ويستهدف البنك الزراعي صغار المزارعين.

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