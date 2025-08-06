الأربعاء 06 أغسطس 2025
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن فيزا الخصم الفوري للشركات في بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يقدم بنك مصر خدمات عديدة ومتنوعة للعملاء سواء كانوا أفرادًا أم شركات.

ويأتي على رأس خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات.

ويتساءل العملاء عن إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات، وقال بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.
 

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

 

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر 

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الإنترنت.

 

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

 

طباعة أسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

 

 خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن تفاصيل وطريقة صرف حوالة بالدولار. 

وأوضح مسؤولو بنك مصر الخطوات اللازمة لعملية صرف حوالة الدولار للعملاء في بنك مصر  كالتالي:

 

بيانات الحوالات البنكية 

 من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي: 

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

 

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها، وهناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

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