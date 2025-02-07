وزير الرياضة يشهد تتويج نادي الشرقية للهوكي بالبطولة الأفريقية للأندية

الهوكي، شهد مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي علي ملاعب ستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية المباراة النهائية للبطولة الأفريقية للأندية للهوكي بين فريقين مصريين في المباراة النهائية للرجال وهم نادي الشرقية ونادي الطائرات.



وانتهت المبارة بفوز نادي الشرقية بالمباراة بضربات الجزاء ٥/٣ بعد ان انتهي الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين ٤/٤.

فريق الشرقية للهوكي



وبذلك التتويج يستمر فريق الشرقية للهوكي بتربعه علي قمة وعرش أفريقيا لاندية الهوكي بعد حصولة علي "٢٨ " بطولة.

وعلي مستوي منافسات السيدات حصل فريق "GRA”الغاني علي الميدالية الذهبية بينما جاءت سيدات سموحة بالمركز الثاني وحصدهم للميدالية الفضية للبطولة الأفريقية لاندية الهوكي بأول مشاركة لهم في البطولة.

وأقيمت البطولة الأفريقية لاندية الهوكي والتي نظمتها مصر خلال الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير الجاري.

وضمت البطولة 11 فريقا على مستوى الرجال شاركت مصر بأربع أندية مصريةهي

الزمالك والشرقية ومصنع الطائرات وبورفؤاد بالإضافة لـ3 أندية من نيجيريا و3 أندية من كينيا

و نادي واحد من غانا .

وعلى مستوى السيدات ضمت البطولة 10 أندية من بينهم 3 أندية مصرية وهي الشرقية وسموحة والنصر بالإضافة لـ3 أندية من نيجيريا و ناديين من كينيا و نادي من أوغندا ونادي من غانا .

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