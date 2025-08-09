"حكماء المسلمين" يطالب بموقف عالمي موحد لوقف العدوان على غزة

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، باحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارت تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني وتقوِّض جهود إيجاد إحلال السلام وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة

وشدد مجلس حكماء المسلمين على أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل وفرض سياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري تنذر بعواقب وخيمة تهدد السِّلم والأمن في المنطقة والعالم.

مجلس حكماء المسلمين يناشد الضمير الإنساني العالمي للتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة وحماية المدنيين الأبرياء

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين مناشدته الضمير الإنساني العالمي من أجل العمل بشكل عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.