السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"حكماء المسلمين" يطالب بموقف عالمي موحد لوقف العدوان على غزة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، باحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارت تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني وتقوِّض جهود إيجاد إحلال السلام وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة

وشدد مجلس حكماء المسلمين على أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل وفرض سياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري تنذر بعواقب وخيمة تهدد السِّلم والأمن في المنطقة والعالم.

مجلس حكماء المسلمين يناشد الضمير الإنساني العالمي للتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة وحماية المدنيين الأبرياء

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين مناشدته الضمير الإنساني العالمي من أجل العمل بشكل عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

