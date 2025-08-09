خبير علاقات دولية: نتنياهو لم يستفد من تجارب فشل سابقيه في وضع حد للمقاومة بغزة

قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاسراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن احتدام الجدل في إسرائيل حول خطة إعادة احتلال غزّة بالكامل، كمخرجٍ من المأزق الراهن لـسياسة نتنياهو وحكومته التي فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها المُعلنة من الحرب، وهي تحرير الأسرى واجتثاث "حماس" أو بالأحرى المقاومة الفلسطينية، يبدو من الواضح أنّ المستوى العسكري الإسرائيلي ممثلًا برئيس الأركان و"العقلاء" من مساعديه لا يرون في هذه الخطة أيّ مخرج من الأزمة.

وتابع أنه قد يكون الطريق المضمون إلى أزمةٍ أشدّ، بما سوف تنطوي عليه محاولة إعادة احتلال غزّة بالكامل من تعريضٍ أكيدٍ لحياة الأسرى للخطر، ومن "مصيدة استراتيجية" وفقًا لتعبير رئيس الأركان الإسرائيلي ذاته.

تعبير رئيس الأركان الاسرائيلى هو تقييم استراتيجي حقيقي

وأكد أن تعبير رئيس الأركان الإسرائيلى هو تقييم استراتيجي حقيقي لأعباء مهمّة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هو نجح في استكمال احتلال غزّة كلّها، وأهمها مسؤولية الجيش عن الإعاشة اليومية لسكان غزّة الذين يدور عددهم حول مليوني مواطن، والأخطر أنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية الباهظة التي سيتكبّدها جيش الاحتلال أثناء العمليات، سوف يصبح كلّ شبر في غزّة من جديد موقعًا مُحتملًا للمقاومة على نحوٍ يكرّر نموذج خبرات التحرّر الوطني في العالم، ومنها غزّة التي كانت دائمًا، وبصفةٍ خاصّةٍ منذ منتصف خمسينيّات القرن الماضي أيقونةً للنضال التحرّري الفلسطيني.



نتنياهو عاجز بعقليته الاستعمارية عن فهم منطق التاريخ

وواصل حديثة قائلا أنّ مشكلة نتنياهو أنّه كغيره من القادة الاستعماريين المتطرّفين، لا يؤمن إلّا بمنطق القوة، مع أنّها قد تكون الطريق المضمون للانكسار إذا لم ترتبط برؤيةٍ سياسيةٍ سليمة، وبطبيعة الحال فإنّ نتنياهو عاجز بعقليته الاستعمارية هذه عن فهم منطق التاريخ، مع أنّ الدروس مُتاحة وواضحة للجميع،ولدينا المشروع الصهيوني نفسه في فلسطين.

وقال: لو اعتبرنا أنّ بداية هذا المشروع يمكن التأريخ لها عام 1897، وهو عام انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل في سويسرا الذي أعلن هدف الحركة الصهيونية المتمثّل في إقامة دولةٍ يهودية، فإنّ معنى هذا أنّ هذا المشروع قد تجاوز القرن وربع القرن عمرًا من دون أن يكون قادرًا على تحقيق الاستقرار والقبول لإسرائيل في المنطقة التي زُرعت فيها، أو إخماد مقاومة شعبها، بل على العكس فإنّ هذه المقاومة تصاعدت عبر الزمن إلى أن وصلت في 7 أكتوبر 2023 إلى القدرة على القيام بعملية هجومية أفضت إلى أطول حرب في تاريخ الكيان الصهيون، فقد تجاوز أمد المواجهة الحالية حرب تأسيس إسرائيل 1948 بأكثر من الضعف.

تجربة معاصري نتنياهو الذين فشلوا جميعًا في وضع حدٍّ للمقاومة في غزّة

وتابع: إذا كان نتنياهو غير مستوعبٍ لحركة التاريخ، فماذا عن تجربته الذاتية وتجربة معاصريه الذين فشلوا جميعًا في وضع حد للمقاومة في غزّة، حتى اضطرّت إسرائيل لسحب قواتها منها في 2005، وهي العملية التي سُمّيت بفكّ الارتباط من جانب واحد.

والمُثير أنّها تمّت على يد واحدٍ من أشرس قادة إسرائيل وأكثرهم توظيفًا للقوة في مواجهة الفلسطينيين والعرب وهو أرييل شارون الذي يختلف عن نتنياهو في خلفيّته العسكرية التي جعلته يدرك استحالة القضاء على المقاومة فيها، بل إنه قام بتفكيك المستوطنات القريبة منها حتّى لا تكون في مرمى نيران المقاومة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل.

خيار احتلال غزّة بالكامل تطبيق حرفي لتعريف أينشتاين للغباء

ولا يبدو نتنياهو قريبًا بأي درجةٍ من هذه الطريقة في التفكير، مع أنه يعيش بنفسه إخفاق خططه المتتالية لمواجهة "طوفان الأقصى"، من "السيوف الحديديّة" إلى "القوة والسيف" بعد عام ونصف العام عندما انتهكت إسرائيل الهدنة في مارس الماضي، إلى "عربات جدعون" في مايو، إلى "الليث المُشرئب" في يوليو.

وكلّها أسماء باتت مثارًا للسخرية بعد الفشل المتكرّر في تحقيق أي هدفٍ سوى القتل والتدمير، والآن يتّجه نتنياهو لخيار احتلال غزّة بالكامل، وهو الخيار الذي أُشهِر إفلاسه منذ عقدَيْن.

