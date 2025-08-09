وزير الشباب والرياضة يشيد بالمنتجات خلال الملتقى التصديري لمهرجان المانجو(صور)

أثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على المنتجات المعروضة بالملتقى التصديرى الذى أقيم على هامش مهرجان المانجو في الإسماعيلية، وخلال دورته الثالثة.

عرض الملتقى التصديرى لمهرجان الإسماعيلية للمانجو، العشرات من الأنواع المختلفة لتلك الثمرة التى تعد من أجود الأنواع نظرًا لطبيعة التربة المتميزة للإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات بازار المهرجان.

وزير الشباب والرياضة خلال حضوره للملتقى، فيتو

عرض المصنعات التي تقوم على ثمرة المانجو

كما تم عرض المصنعات التي تقوم على زراعات المانجو من المثلجات والعصائر وبعض أنواع الحلويات وذلك للترويج لمحصول المانجو الإسماعيلاوي وفتح آفاق استثمارية جديدة علاوة على الترويج للمحافظة سياحيًّا.

محافظ الإسماعيلية يتفقد بازار المانجو

وتفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، بازارًا لعرض كافة أنواع المانجو الإسماعيلاوى ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثالث للمانجو ٢٠٢٥ والذي يقام بالقرية الأوليمبية.

أبرز الحضور خلال الفعاليات

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.



إلى جانب عدد من سفراء وقنصليات الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (سيراليون، القنصلية الصينية بالقاهرة، سيريلانكا، بنجلاديش، الاتحاد الأوروبي، النرويج، الكويت، اوزبكستان، لاتفيا، السويد، الهند، ماليزيا، اليابان، جمهورية التشيك، باكستان، إندونيسيا، تركيا، الفلبين).

كما أقيم على هامش البازار معرض لوحدة تكافؤ الفرص وأيادي مصر ويضم المعرض عدد من المنتجات (سيناوي، مكرمية، كروشية، ديكورات، خشب ليزر، بوكيهات ورد كوروشيه، دياموند، تابلوهات، خرز، استيكر مغناطيسي) بإجمالي عدد العارضات ٥ عارضات.

