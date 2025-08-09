السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو سائق شاحنة يسير برعونة في الجيزة

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، يتضمن سير قائد سيارة نقل برعونة بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت وزارة الداخلية، مقطع فيديو يظهر قائد سيارة نقل يسير برعونة على أحد الطرق بمحافظة الجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

 

فيديو قائد سيارة نقل يسير برعونة فى الجيزة 

 وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة والمقطورة الملحقة بها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة المنوفية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو.

حملات أمنية تضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 696 حكما قضائيا في أسوان ودمياط

الداخلية تضبط 146 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين وتحرر 140 ألف مخالفة

وتم التحفظ على السيارة النقل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

