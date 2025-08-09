الأمن يكشف تفاصيل فيديو سائق شاحنة يسير برعونة في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، يتضمن سير قائد سيارة نقل برعونة بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت وزارة الداخلية، مقطع فيديو يظهر قائد سيارة نقل يسير برعونة على أحد الطرق بمحافظة الجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

فيديو قائد سيارة نقل يسير برعونة فى الجيزة

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة والمقطورة الملحقة بها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة المنوفية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو.

وتم التحفظ على السيارة النقل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

