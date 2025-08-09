السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

لماذا لا تعطى المساكن البديلة للمالك وليس المستأجر!

لماذا لا يزال الزعيم جمال عبد الناصر يعيش في قلوب وعقول المواطن؟ سؤال يتردد كثيرا بين السياسيين والمثقفين وأيضا بين البسطاء، أرى أن الأمر يتلخص في أمرين، الأول أن الزعيم جمال عبد الناصر منذ قيام ثورة يوليو كان يضع الهدف الأسمى هو الطبقات المهضوم حقها، الفلاح، العمال..

فكان الإصلاح الزراعي الذى أنصف ملايين الفلاحين، وأصبح الذى يعمل في الأرض مالكا ويزرع لأسرته وأهله ووطنه، وفي نفس الوقت في عام 1953، تم تخفيض الإيجارات للمستأجرين الذين كان بقدر عددهم  بعشرات الآلاف من المواطنين.. بالإضافة إلى إنشاء للكثير من المشروعات التى ساهمت فى رفع مستوى حياة المواطن البسيط.. 

أما الأمر الثاني الذي ميز الزعيم جمال عبد الناصر فهو أن كل من حكم مصر بعده لم يضع البسطاء في أجندته، السادات في عام 1974 جاء بالانفتاح الاقتصادي الذي ارتفع بسببه كل الأمراض المدمرة لأي مجتمع، وأبرزها الفساد الذي صاحب عملية الانفتاح، فتكونت الطبقات الفاجرة الفاسدة على جثث وبطون جائعة..

ثم جاء مبارك ليكمل أجندة السادات، وما زال الأمر مستمرا حتى الأن، فكل القرارات تنصف الأغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، حتى تلاشت تقريبا الطبقة المتوسطة التى تعتبر عماد أي مجتمع، ولهذا يظل الزعيم جمال عبد الناصر في قلب وعقل المواطن البسيط وهم الأغلبية الكاسحة من الشعب.

القضية الأولى التى تشغل الملايين من الشعب حاليا، هي قانون الإيجارات القديم، هذا القانون الذي يساهم في طرد الملايين من سكنهم، هذا القانون الذي افتقد كل معاني الإنسانية والوعى بالأمن القومى، هذا القانون خلق حالة من القلق والرعب بين المستأجرين، أفقد الملايين الأمان في سكنهم.

للأسف الحكومة تؤكد كل يوم عجزها وفقدها الحد الأدنى من الوعي بحاجة المواطنين، تتدعي الحكومة أنها ستوفر لكل مواطن يترك شقته سكن آخر بديل، فإذا كانت الحكومة قادرة على توفير سكن للملايين وهو أمر مشكوك فيه تماما، فلماذا لا تعطى الحكومة هذه الشقق لأصحاب العمارات ويبقى الساكن في سكنه إلا إذا أراد هو ترك سكنه والحصول على السكن البديل.. 

تجربة تفانين ونادى هليوبوليس.. دعم الوعي والانتماء!

حكايات عم أحمد مع جمال عبدالناصر!

مؤكد يمكن أن يكون هناك ألف حل دون المساس بحق الساكن في سكنه للجيل الأول كما نص حكم المحكمة الدستورية.. الملايين التى ستترك سكنها دون وجه حق كارثة إنسانية لم تحدث في التاريخ سواء في مصر أو العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الايجارات القديم قانون الإيجار الزعيم جمال عبدالناصر الإيجارات الإنسانية المالك المستاجر اثار قانون الايجار القديم جمال عبدالناصر فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي محمد نوار

مواد متعلقة

قبل أن يسقط المواطن أو ينفجر في وجه الحكومة!

الشعب في حزن وحداد.. والوزير يتفاخر!

إيران ودرس للجبناء.. وأسرار المسرحية!

المعرض العام.. والفن التشكيلى.. والنقد الممنوع!

إيران والاختراق الصهيوني والأمريكي!

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

مؤشر الدولار يتراجع أمام عدد من العملات العالمية

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي يجمد هذا الملف مؤقتًا مع انطلاق الموسم الجديد

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads