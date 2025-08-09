لماذا لا تعطى المساكن البديلة للمالك وليس المستأجر!

لماذا لا يزال الزعيم جمال عبد الناصر يعيش في قلوب وعقول المواطن؟ سؤال يتردد كثيرا بين السياسيين والمثقفين وأيضا بين البسطاء، أرى أن الأمر يتلخص في أمرين، الأول أن الزعيم جمال عبد الناصر منذ قيام ثورة يوليو كان يضع الهدف الأسمى هو الطبقات المهضوم حقها، الفلاح، العمال..

فكان الإصلاح الزراعي الذى أنصف ملايين الفلاحين، وأصبح الذى يعمل في الأرض مالكا ويزرع لأسرته وأهله ووطنه، وفي نفس الوقت في عام 1953، تم تخفيض الإيجارات للمستأجرين الذين كان بقدر عددهم بعشرات الآلاف من المواطنين.. بالإضافة إلى إنشاء للكثير من المشروعات التى ساهمت فى رفع مستوى حياة المواطن البسيط..

أما الأمر الثاني الذي ميز الزعيم جمال عبد الناصر فهو أن كل من حكم مصر بعده لم يضع البسطاء في أجندته، السادات في عام 1974 جاء بالانفتاح الاقتصادي الذي ارتفع بسببه كل الأمراض المدمرة لأي مجتمع، وأبرزها الفساد الذي صاحب عملية الانفتاح، فتكونت الطبقات الفاجرة الفاسدة على جثث وبطون جائعة..

ثم جاء مبارك ليكمل أجندة السادات، وما زال الأمر مستمرا حتى الأن، فكل القرارات تنصف الأغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، حتى تلاشت تقريبا الطبقة المتوسطة التى تعتبر عماد أي مجتمع، ولهذا يظل الزعيم جمال عبد الناصر في قلب وعقل المواطن البسيط وهم الأغلبية الكاسحة من الشعب.

القضية الأولى التى تشغل الملايين من الشعب حاليا، هي قانون الإيجارات القديم، هذا القانون الذي يساهم في طرد الملايين من سكنهم، هذا القانون الذي افتقد كل معاني الإنسانية والوعى بالأمن القومى، هذا القانون خلق حالة من القلق والرعب بين المستأجرين، أفقد الملايين الأمان في سكنهم.

للأسف الحكومة تؤكد كل يوم عجزها وفقدها الحد الأدنى من الوعي بحاجة المواطنين، تتدعي الحكومة أنها ستوفر لكل مواطن يترك شقته سكن آخر بديل، فإذا كانت الحكومة قادرة على توفير سكن للملايين وهو أمر مشكوك فيه تماما، فلماذا لا تعطى الحكومة هذه الشقق لأصحاب العمارات ويبقى الساكن في سكنه إلا إذا أراد هو ترك سكنه والحصول على السكن البديل..

مؤكد يمكن أن يكون هناك ألف حل دون المساس بحق الساكن في سكنه للجيل الأول كما نص حكم المحكمة الدستورية.. الملايين التى ستترك سكنها دون وجه حق كارثة إنسانية لم تحدث في التاريخ سواء في مصر أو العالم.

