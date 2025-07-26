حكايات عم أحمد مع جمال عبدالناصر!

عم أحمد نور مواطن مصرى، مثقف ولديه القدرة على الفرز، كان يعمل مصححا أو خطاطا في مؤسسة دار التعاون الصحفية لا أذكر بالضبط، تعرفت عليه عام 1983، يبهرك بثقافته وبساطته وأخلاقه النبيلة، وبقدر الله أصبحنا جيرانا فكنا كثيرا ما نلتقي في مترو الأنفاق، وعندما فقد ابنيه في حادث طريق دفعة واحدة، تراجعت صحته كثيرا، وكان نادرا ما يخرج من بيته..



ولكن في أحد الأيام فوجئت به نركب معا فى المترو بالرغم من تراجع صحته كما يبدو، سعدت به جدا وسألته: إلي أين بدرى قوى كده؟ فقال: ذاهب لأبويا.. جمال! قلت: تعيش وتفكر السيد الوالد! قال: أبويا جمال عبدالناصر.. ذاهب لقبره لأقرأ الفاتحة وأدعو له!

قلت: ليه كل ده؟ قال: لولا جمال عبدالناصر ما كنت اشتغلت ولا أصبح لي معاش الآن أعيش عليه.. رجل لا يمكن أن يعوض!



هذا الموقف الذى حدث منذ أكثر من ربع قرن، والذي لم أر فيه عم أحمد نور سوى مرة واحدة، وكانت حالته الصحية متدهورة للغاية وذهبت معه البيت، وتوفى بعدها بأيام.



من أهم أفلام السينما المصرية فيلم شباب امرأة، شاهد الرئيس جمال عبدالناصر الفيلم، وكان يعشق السينما والتصوير، وبعد أن رأى معاناة الطالب شكرى سرحان في الفيلم وسهولة وقوع الطلبة في براثن الخطيئة، كان قراره ببناء المدن الجامعية حتى يجد الطالب المغترب مكانا آمنا توفره له الدولة حماية له وتشجيعا له على الاهتمام بالدراسة.



في أحد الأيام وأثناء موكب للزعيم جمال عبدالناصر، حاول اقتحامه شاب يمشى على عكاز، سمح له الزعيم بالاقتراب، فقال الشاب: سيدى الرئيس إذا أصحاب المشاكل الصحية ليس من حقهم العمل فليس للتعليم فائدة ونوفر جهدنا!



فهم الزعيم الرسالة وصدر قانون بأن يكون خمسة في المائة في جميع المجالات لأصحاب الإعاقات!

أما وزير الخارجية الأسبق أحمد ماهر رحمه الله، ففي إحدى لقاءته مع الرئيس مبارك، كانت هناك مظاهرات في عدد من الدول العربية لدعم الانتفاضة الفلسطينية، وشوهدت الجماهير ترفع صورة الزعيم جمال عبد الناصر، فقال الرئيس الأسبق حسنى مبارك: جمال عبدالناصر لا يريد الموت!



يروى السيد عبدالحكيم جمال عبدالناصر موقف حدث من السيدة الجليلة والدته وبين والده الرئيس، فقد حدث بعد نكسة يونية 67، تم نقل الكليات العسكرية إلى الدول الشقيقة، وكانت الكلية البحرية قد تم نقلها إلى ليبيا، وعبدالحميد جمال عبدالناصر التحق بالكلية البحرية، عندما علمت السيدة تحية عبدالناصر بأن الرئيس سيسافر إلى ليبيا في مهمة رسمية..

فطلبت الأم من الأب أن يصحبها في هذه السفرية من أجل رؤية ابنها عبدالحميد، ففوجئت بالرئيس يقول: لكن الطائرة لن تسع سفرك معنا؟ قالت السيدة تحية عبدالناصر: هو أنا اللى هاعمل مشكلة؟

قال الزعيم: علشان تسافرى تشوفى ابنك لازم أخد معايا أمهات كل طلبة الكلية البحرية وهذا مستحيل!



هذه بعض مواقف الذى أمم القناة، وبنى السد العالى، وبنى أكثر من 1200 مصنع وعشرات اللآلاف من الإنجازات الحقيقية.

ومن مقال للكاتب والمفكر الكبير أحمد بهاء الدين يتحدث فيه عن جمال عبد الناصر بعنوان: إنت السبب يقول: إنت السبب في كل مشاكلنا، نشرت الكهرباء في أربعة الآف قرية عاشت بدونها أربعة الآف سنة، ففسد أهلها، عرفوا المدارس والراديو والتليفزيون، أرادوا أن يعيشوا القرن العشرين مثلنا، وصارت لدينا مشكلة اسمها مشكلة الطاقة.



أقمت مصانع كانت تنتج يوميًا جهاز بوتاجاز ثمنه عشرة جنيهات بقسط جنيه واحد في الشهر، فصار الفول والطعمية يطبخان في البيوت والدكاكين على البوتاجاز، وصارت لدينا مشكلة البوتاجاز، بعد ما كان الفلاحين يستخدمون روث الحيوانات، وتفاقمت مشكلة الطاقة والبوتاجاز..



وكان هؤلاء الفلاحون لا يحبون إلا البصل والمش والخبز الجاف ويبيعون لنا البيض والدجاج في المدن، فصاروا الآن يأكلون مثلنا أو يحاولون.



أقمت لنا ألف مصنع، ولم تعرف أن بعد عشرين سنة سنواجه مشاكل اسمها الإحلال والتجديد دون أن تترك لنا بوليصة تأمين لاستهلاك المصانع، والتي ليست تماثيل فرعونية تعيش آلاف السنين دون جهد.

بل أقمت أيضًا السد العالي وهو ليس أهرامات صماء لا تحتاج إلى خدمة، ولكنه توربينات وبحيرات وتغيرت جولوجية تحتاج إلى المتابعة والتطوير وشق الترع، وهذا كله رحمة لنا، ونحن نريد أن ننام.. إلخ وللحديث بقية.

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