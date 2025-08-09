السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يجمد هذا الملف مؤقتًا مع انطلاق الموسم الجديد

إمام عاشور
إمام عاشور

استقر مسؤلو النادي الأهلي على تجميد ملف تجديد وتعديل عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مؤقت في ظل ارتباطات الفريق القوية في الاسابيع الأولى من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز ومع رغبة مسئولي الأهلي في الحفاظ على تركيز اللاعبين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ  النادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام نظيره فريق مودرن سبورت، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

