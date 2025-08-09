رئيس جامعة بنها يستعرض إنجازات العام الدراسى 2024_ 2025

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الإنجازات التى حققتها الجامعة على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى التصنيفات العالمية أو على مستوى الأنشطة الداخلية والمجتمعية خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

رئيس جامعة بنها، الجامعة احتلت مراتب ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا

ومن أبرز هذه الإنجازات:

على المستوى الأكاديمي والتصنيفات العالمية:

حصلت جامعة بنها على مراكز متقدمة في العديد من التصنيفات العالمية المرموقة مثل تصنيف التايمز البريطاني وتصنيف "يو إس نيوز" الأمريكي، حيث احتلت جامعة بنها مراتب ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا وصنفت لأول مرة عالميا في تصنيف كيو إس البريطاني. واحتلت الجامعة المركز 351 عالميًا والثالث محليًا في تصنيف الجامعات الخضراء "جرين متريك" لعام 2025، مما يعكس اهتمامها بالاستدامة البيئية. وتقدمت الجامعة 23 مركزًا دوليًا في تصنيف "يو إس نيوز" الأمريكي لعام 2025-2026، واحتلت الترتيب 18 أفريقيًا و10 على مستوى الجامعات المصرية.



نشر الأبحاث العلمية:

نشرت الجامعة أكثر من 1900 بحث علمي في المجلات والدوريات العلمية الدولية، وحصلت على أكثر من 24 مشروعا ما بين مشروع تطوير ومشروع بحثي ممولة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مما يعكس جهود الجامعة في مجال البحث العلمي.

رئيس جامعة بنها،استثمرت الجامعة أكثر من 500 مليون جنيه في المشروعات الإنشائية والتجهيزات.



على المستوى الداخلي والمجتمعي:

تطوير البنية التحتية:

استثمرت جامعة بنها أكثر من 500 مليون جنيه في المشروعات الإنشائية والتجهيزات بأحدث الآلات والمعدات لخدمة الطلاب وأهالي محافظة القليوبية.



تطوير المستشفيات الجامعية:

تم افتتاح أعمال تطوير مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعي وزيادة عدد الأسرة إلى ٢١٦ سرير، بالإضافة إلى تخصيص 10 أفدنة لإنشاء جامعة بنها التكنولوجية بمقر الجامعة بالعبور بعدد 4 كليات و27 برنامجا دراسيا، كما وافق المجلس الاعلى للجامعات على إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا لمنح درجات مزدوجة للدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات التمريض والتجارة الدولية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.



محو الأمية:

قامت الجامعة بمحو أمية أكثر من 4000 مواطن، والكشف الطبي على اكثر من 8000 آخرين من خلال 47 قافلة طبية نظمتها الجامعة للقرى الأكثر احتياجا والمدارس بمحافظة القليوبية إلى جانب العديد من القوافل الزراعية والبيطرية وقوافل الإرشاد الأسري.



في مجال التحول الرقمي:

تم إدخال تطبيقات تكنولوجية جديدة في الجامعة ضمن منظومة التحول الرقمي، مما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة.



دعم الخريجين:

تم افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني لتأهيل الخريجين لسوق العمل، كما نظمت الجامعة عدة ملتقيات للتوظيف، حيث وفرت هذه الملتقيات أكثر من 1000 فرصة تدريب و1500 فرصة عمل من خلال الشركات المشاركة.



الأنشطة الطلابية:

تم تنفيذ أكثر من 1600 مبادرة ونشاط طلابي خلال العام وحصل طلاب الجامعة على مراكز متقدمة في العديد من المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يعكس اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم.



تطوير الكليات:

تم استحداث 12 برنامجا دراسيا جديدا بعدد من كليات الجامعة يواكب سوق العمل ووظائف المستقبل، كما حصلت 6 برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية الجديدة لتحسين السعة الاستيعابية للطلاب وتحسين بيئة التعلم داخل الحرم الجامعي ومنها مجمع المدرجات المركزي بكفر سعد ومبنى كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية النوعية وحمام سباحة نصف أولمبي ومجمع للخدمات الرياضية والمعسكر الدائم لطلاب جامعة بنها بسيدي عبد الرحمن بمطروح إلى جانب استكمال البنية التحتية والتجهيزات لمجمع المعامل المركزية، وذلك إلى جانب أعمال الصيانة السنوية بكليات الجامعة والمدن الجامعية. وتوريد وتركيب 15 مصعدا بكليات الجامعة، الي جانب رفع القدرة الكهربية للحرم الجامعي بكفر سعد الي 8 ميجا لتغطية احتياجات المنشآت الجديدة وجاري توصيل الغاز الطبيعي للحرم الجامعي.



الاستثمار بمشروعات التخرج:

أنشأت الجامعة منصة لمشروعات التخرج بهدف تحقيق أقصى استفادة من المشروعات التطبيقية التي يقوم بها الطلاب، وتسويقها والاستفادة منها من خلال شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها.

باختصار، تعمل جامعة بنها على تعزيز مكانتها كجامعة رائدة في مصر والمنطقة، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

