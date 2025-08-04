بعد القبض على البلوجرز، توفيق عكاشة يوجه رسالة قوية لوزارة الداخلية والمحامين

القبض على البلوجرز، وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة قوية لجهاز الشرطة ووزير الداخلية ومباحث الإنترنت، وذلك على خلفية إلقاء القبض على عدد البلوجرز من مشاهير "التيك توك"، الذين عملوا على الإساءة لأخلاقيات، لتدمير المجتمع.

رسالة توفيق عكاشة للداخلية والمحامين بعد القبض على البلوجرز

كما وجه توفيق عكاشة رسالة إلى المحامين الذين تقدموا بالبلاغات ضد البلوجرز الذين أساءوا للمجتمع، وقاموا بنشر محتوى خادش للحياء، وحرضوا على سلوكيات منافية للآداب.

القبض على أم مكة وأم سجدة، فيتو



وقال توفيق عكاشة في رسالته لجهاز الشرطة المصرية بعد القبض على البلوجرز: "تحية احترام وشكر وتقدير إلى جهاز الشرطة المصري ووزير الداخلية محمود توفيق ومباحث النت لهم مني كل التحيات المحملة بالقيم والمبادئ والأخلاق لضبطهم مجموعة الفشلة التي كانت تخرج لتدمير المجتمع على تطبيق تك توك بالرغم من تأخر قرار ضبطهم مناشدًا لهم استكمال ضبط أمثالهم على النت كله".

وفي رسالته للمحامين الذين تقدموا بالبلاغات ضد البلوجرز، قال توفيق عكاشة: "كذلك تحية حب واحترام وتقدير إلى المحامين المحترمين الذين تقدموا ضدهم بالبلاغات التي تم القبض عليهم بناء عليها".

قضية التيك توكرز تثير اهتمام المجتمع المصري

جدير بالذكر أن قضية التيك توكرز المتهمين في قضايا مخلة بالآداب والأخلاقيات العامة للمجتمع، ونشر فيديوهات خادشة للحياء، أثارت جدلًا واسعًا بين المجتمع المصري، وأثار القبض عليهم حالة من الارتياح، وخاصة أنه انتشرت مطالبات بالقبض عليهم ومعاقبتهم لإساءتهم للممصريين، عبر مقاطع الفيديو المسيئة التي يقومون بنشرها.

القبض على البلوجرز المسيئين، فيتو

وشنت وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة للقبض على عدد من مشاهير الـ "تيك توك" وصانعي المحتوى، لاتهامهم بنشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على سلوكيات منافية للآداب، والتربح غير المشروع من مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "التيك توك"

وأكدت وزارة الداخلية أن التيك توكر المقبوض عليهم استغلوا شهرتهم لنشر محتوى يهدد قيم المجتمع الأخلاقية، وقامت بالقبض على بلوجر تدعى "أم مكة" وأخري تدعى "أم سجدة"، وتم اتهامهما بنشر مقاطع تحمل إيحاءات وتجاوزات لفظية تهدد قيم المجتمع، وأقرت المتهمتان بأنهما تعمدتا إثارة الجدل لجذب المتابعين وتحقيق دخل مادي عبر منصات التواصل.

القبض على صانعي المحتوى المسيئين للمجتمع

كما ألقت وزارة الداخلية القبض على صانع محتوى مشهور باسم "شاكر محظور دلوقتي"، بسبب بلاغات تفيد بنشره مقاطع تتضمن إساءة للقيم الأسرية واستخدام سيئ لوسائل التواصل. وتم ضبطه وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى كمية من مخدري "الحشيش" و"الأيس"، كان يتعاطاها برفقة مدير أعماله.

أجهزة الأمن تقبض على تيك توكرز لفيديوهاتهم المسيئة، فيتو

كما تم القبض على بلوجرز تدعى "سوزي الأردنية"، على خلفية نشرها مقاطع تتضمن ألفاظًا وإيماءات خارجة، واعترفت أثناء التحقيقات بأنها سعت لتحقيق مشاهدات وأرباح مادية عبر هذا المحتوى.

وكما ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من البلوجر الذين يستخدمون المنصات بنشر مقاطع خادشة وإساءات ومنهم شخص يدعى "مداهم"، بعد تلقي بلاغات تتعلق باستخدامه لألفاظ خادشة وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة. وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، إضافة إلى مواد مخدرة.

بالإضافة للقبض على البلوجر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء، وبلوجر أخرى تدعى "ليلى الشبح"، داخل منزلها وبحوزتها مجوهرات ذهبية ودولارات، بعد أن ظهرت في بث مباشر، وجهت خلاله اتهامات علنية لعدد من الشخصيات العامة، تضمن بعضها مزاعم خطيرة تمس سمعتهم وتشكك في تورطهم بجرائم جنائية

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