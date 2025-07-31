يشهد أيامه الأخيرة، توفيق عكاشة يكشف أمرا خطيرا لنظام الشرع في سوريا

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن أمر خطير بشأن نظام الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن أمر انهيار نظامه بات وشيكًا، واصفًا ذلك بأنه الحقيقة، "التي باتت واضحة"، بحسب قوله.

تطور خطير بشأن النظام السوري

كما كشف توفيق عكاشة، أيضًا، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستشهد تطورًا جديدًا، كما ستكون هناك تطورات وخلافات شديدة بين روسيا وفرنسا وانجلترا، واصفًا ما يقوله بأنه "الحقيقة".

الرئيس السوري أحمد الشرع، فيتو

وقال توفيق عكاشة عن النظام الجديد في سوريا: "نظام الشرع الجولاني في سوريا يشهد أيامه الأخيرة ما بين ليل ونهار سوف ينهار نظام الشرع وهذا واضح مثل الشمس والقمر.. من فضلكم بلاش سبي وقذفي أنا بقول لكم الحقيقة".

كما كشف توفيق عكاشة عن تطور جديد في الحرب الروسية- الأوكرانية، فقال: "الحرب بين روسيا وأوكرانيا سوف تشهد تطورا وخلافات بين روسيا وفرنسا وإنجلترا ستكون شديدة".

النظام السوري الجديد يمر بمرحلة حرجة

جدير بالذكر أن النظام السوري الجديد يمر بمرحة حرجة، وخاصة من وجود حالة من التطاحن العرقي وخاصة بين الدروز والبدو في السويداء، واستدعاء زعيم الدروز الروحي حكمت الهاجري لمسئولي الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن الطائفة وإمدادهم بالسلاح، ومحاولة إسرائيل والغرب تقسيم سوريا، حيث تجد سوريا نفسها أمام مفترق طرق جديد، محفوف بالمخاطر السياسية والتعقيدات الأمنية، وخاصة مع وجود تحذيرات أممية وأمريكية من انفجار مرتقب في الداخل السوري، في حالة عدم اتخاذ خطوات حقيقية نحو شمولية الحكم وتوسيع المشاركة السياسية.

النظام السوري يمر بمرحلة حرجة، فيتو

ويدرس النظام السوري الجديد، تشكيل حكومة سورية جديدة تمثل مختلف الطوائف السورية، حتى أن البعض فسر ذلك بأن النظام السوري يستجيب لضغوط داخلية متصاعدة، لكنها تعكس مسعى للتناغم مع اتفاقات خارجية بدأت تتكشف.

وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن الحكومة السورية الموسعة المرتقبة، قد تكون جزءًا من صفقة أكبر مع قوى دولية، تهدف للحفظ استقرار البلاد، وإعادة هيكلة العلاقة مع كيانات وطوائف محلية سورية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، قد حذر من خطر فشل المرحلة الانتقالية، حتى لا تتحول للتفكك الكامل، ما يعكس قلقًا عميقًا لدى الأمم المتحدة من استمرار ما وصفه بـ "الجمود السياسي".

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