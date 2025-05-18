تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

خريطة سياسية عالمية جديدة، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن موعد الانتهاء من تنفيذ الخريطة السياسية العالمية الجديدة، مؤكدًا أن الخريطة تم الانتهاء منها ويجرى تنفيذها حاليًا، وذلك بعد سقوط العدد المتبقي من الأنظمة التي تتبع الاتحاد السوفيتي السابق.

موعد الانتهاء من تنفيذ خريطة عالمية جديدة

وأشار توفيق عكاشة إلى أن الاتحاد السوفيتي سقط، في بداية تسعينيات القرن الماضي، بدون إطلاق رصاصة واحدة، ودوره انتهى للأبد، وواكب سقوطه ترسيم خريطة سياسية جديدة للعالم، مؤكدًا أنه بسقوط الأنظمة التابعة للنظام السوفيتي والتي كانت تعيش في كنفه، يتم تشكيل خريطة سياسية جديدة للعالم أيضًا.

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن موعد الانتهاء من تنفيذ الخريطة السياسية العالمية الجديدة

وقال توفيق عكاشة عن سقوط الاتحاد السوفيتي وترسيم خريطة سياسية جديدة للعالم: “كيف سقط الاتحاد السوڤيتى بدون إطلاق رصاصة واحدة بعد انتهاء دوره إلى الأبد حيث واكب إنشاء الاتحاد السو ڤيتى ترسيم جديد للخريطة السياسية العالمية”.

وعن موعد ترسيم وتنفيذ خريطة سياسة جديدة للعالم، قال توفيق عكاشة: “يتم الآن الانتهاء من تنفيذ الخريطة السياسية العالمية الجديدة بعد سقوط العدد المتبقى من الأنظمة التى عاشت في كنف السوڤيت”.

خريطة سياسية جديدة للعالم



جدير بالذكر أن بعض المحللين السياسيين يؤكدون أن هناك خريطة سياسية جديدة للعالم، بتحالفات ورؤى جديدة بدأت تتشكل، فالتفاوض الأمريكي مع إيران جاء عبر سلطنة عمان، وكذلك التفاوض الأمريكي مع الحوثيين.

كما أشار بعض السياسيين إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لدول الخليج الثلاث (السعودية، وقطر والإمارات)، فتح مجالًا أخر لتشكيل تحالفات سياسية جديدة، وتشكيل ما وصف بخريطة إقليمية جديدة للشرق الأوسط، وخاصة أن زيارة ترامب كانت لبعض لدول الخليج، واستبعد زيارته لإسرائيل فى هذه الجولة.

الانتهاء من تنفيذ خريطة جديدة للعالم، فيتو



وأكد المحللون السياسيون أننا الآن أمام خريطة مدروسة للنفوذ الأمريكى، وخريطة سياسية عالمية جديدة يتم تنفيذها حاليًا، موضحين أن الرئيس ترامب يسعى إلى للتقرب من كيانات غنية ومستقرة وتعطى ولا تطلب.

سنكون أمام عالم عربي جديد

وأكد الباحثين في مجال السياسة الدولية أننا الآن أمام عالم عربى جديد، ومناطق نفوذ مختلفة، تهتم بمناطق المال، ومبتعدة عن أشياء تُسمى التاريخ والحضارة، حيث تحمل الخريطة الجديدة دلالات كثيرة فى اختيار الأماكن، وحسابات الربح والخسارة، مشيرين إلى أننا أمام خريطة جديدة لعالم عربى جديد، رسمته بدقة مراكز الأبحاث الأمريكية منذ سنوات.

الانتهاء من تنفيذ خريطة جديدة للعالم، فيتو



وأشار الباحثون السياسيون إلى أن ما يحدث فى العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط حاليًا، عبارة عن تحولات وصفت بـ "الخطيرة"، حيث تواجه المنطقة انقسامات وصراعات وحروب أهلية واحتلال للأراضى ومحو وإبادة لبعض الشعوب.

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