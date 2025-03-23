تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عما وصفه بـ "عملية صياغة خريطة جديدة للشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن هذه العملية تتم الآن بسرعة كبيرة وبقوة، وذلك ما كشفته العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

صياغة خريطة جديدة للشرق الأوسط

وأكد توفيق عكاشة أن العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية تحدث بشكل منسق، لإعادة صياغة خريطة جديدة للشرق الأوسط، بهدف القضاء على المحورين السني والشيعي.

وقال توفيق عكاشة عن الخريطة الجديدة للشرق الأوسط: "إن عملية صياغة خريطه جديده للشرق الأوسط أراها تتم الآن بقوة وسرعة كبيرة، الذى ينظر إلى العمليات العسكريه الأمريكيه والاسرائيليه المنسقه، يجد تنفيذ فعلى لإعادة صياغة هذه الخريطة، التى تهدف الى القضاء على المحورين السنى والشيعي وترسيم خريطه جديده من وجهة نظرهم"

هجوم على الحوثيين ولبنان وسوريا في مرمى الاحتلال

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت عمليتها العسكرية الموسعة في الشرق الأوسط، وذلك باستئناف عملياتها العسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ضد الحوثيين، حيث أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ حملة عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة الحوثيين في 15 مارس الجاري.

أمريكا توسع هجومها في منطقة الشرق الأوسط، فيتو

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، اعتراض صاروخًا أطلق من اليمن، بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقوم جماعة الحوثي بتصعيد المواجهة على خلفية تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

كما قام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عدة ضربات على جنوب لبنان، على وقع تصاعد التوتر على الحدود، حيث أمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن ضربات ضد عشرات الأهداف في لبنان، وبدأت السلسلة الغارات على مناطق جنوب لبنان والنبطية، ومرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان.

الاحتلال يشن هجومًا على جنوب لبنان، فيتو

كما نفذ طيران تابع للاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة نجها في ريف دمشق، وقصف الاحتلال مواقع عسكرية في ريف حمص، وتوغل جيش الاحتلال في ريف القنيطرة، ونفذ غارات جوية على مواقع في محافظات درعا جنوب سوريا.

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