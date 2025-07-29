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حذر من دعوات جر البلد لحرب عسكرية، توفيق عكاشة: البعض يرغب في إسقاط مصر

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

حذر الإعلامي توفيق عكاشة المصريين من الانسياق وراء رغبات البعض فيما وصفه بـ "استدراج مصر إلى حرب عسكرية"، مشيرًا إلى أن مصر تمر بظروف اقتصادية غير مسبوقة، وأن الهدف من هذه الدعوات "إسقاط مصر"، حسبما قال.

التحذير من دعوات جر مصر لحرب عسكرية

وأشار توفيق عكاشة إلى أن الدفاع عن مصر ونسيجها وشعبها فرض عين وليس اختيارا، وأن مصر ستظل باقية، حتى مع رغبة البعض في إسقاطها. 

البعض يحاول جر مصر للحرب، فيتو
البعض يحاول جر مصر للحرب، فيتو


وقال توفيق عكاشة عن رغبة البعض في جر مصر لحرب عسكرية: "لكي يعلم الجميع من أبناء شعب مصر العملاق الوسطى الحر، أن البعض يرغب في استدراج مصر إلى حرب عسكرية وهي في ظروف اقتصادية لم تمر بها من قبل في السوء، والهدف من ذلك هو إسقاط الدولة... لكن دولة مصر باقية".

الدفاع عن مصر فرض عين

وأكد توفيق عكاشة على أهمية الدفاع عن مصر وشعبها، فقال: "الدفاع عن مصر فرض عين والدفاع عن نسيج مصر فرض عين والدفاع عن هوية مصر فرض عين والدفاع عن شعب مصر فرض عين...".

الجدير بالذكر أن هناك بعض الدعوات التي تطالب مصر ببذل المزيد من الجهد لأجل حل قضية غزة، ويزعم آخرون أن مصر عليها دور أكبر من أي دولة أخري تجاه القضية الفلسطينية، متعمدين تشويه دور القاهرة في دعم غزة.

وبرغم الجهد الدؤوب والمتواصل الذي تبذله مصر لحل القضية، إلا أن هناك بعض المشككين في دور مصر، تجاه قضايا محيطها الإقليمي والعربي، متهمينها زورا بـ"إغلاق معبر رفح والتواطؤ في تجويع الفلسطينيين"!!
 

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