الداخلية تضبط 146 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين وتحرر 140 ألف مخالفة

تواصل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية على مختلف الطرق والمحاور بكافة محافظات الجمهورية، بهدف ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

الداخلية تواصل حملاتها المرورية

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 140427 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 2242 سائقًا، وتبين إيجابية 146 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

ضبط 146 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1019 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفة تحميل ركاب، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 167 سائقًا، وتبين إيجابية 12 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وخلال تلك الحملات، تم ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 16 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات على مستوى الجمهورية.

